В Воронежской области сбили шесть БПЛА

Силами ПВО в одном из южных районов Воронежской области уничтожено несколько БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев. Общее число обнаруженных и сбитых в течение вечера дронов достигло шести. По его словам, пострадавших и разрушений нет. В регионе сохраняется опасность ударов БПЛА.

Сегодня вечером, 27 марта, российские средства ПВО менее чем за час уничтожили пять украинских беспилотников: три — над Курской областью, два — над Белгородской. Воронежская область в предыдущий раз подверглась атаке 24 марта, над ее территорией сбили шесть беспилотников, также обошлось без жертв.