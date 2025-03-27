Российская ПВО уничтожила пять украинских беспилотников за 45 минут

Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников с 19:00 до 19:45 мск, сообщила пресс-служба Минобороны. Три БПЛА уничтожили в небе над Курской областью, два — над Белгородской.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 18:49 мск рассказал об атаках ВСУ на шесть муниципалитетов региона. В 19:37 мск он объявил об отмене ракетной опасности в Краснояружском и Ракитянском районах Белгородской области.

Об уничтожении нескольких беспилотников ВСУ сообщил и губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, пострадавших и разрушений нет. При этом опасность ударов БПЛА в регионе сохраняется, уточнил господин Гусев.

В среду, 26 марта, в Крыму российские средства ПВО сбили украинский БПЛА, объектом атаки которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа. Сегодня, 27 марта, утром еще один беспилотник ВСУ сбили над Брянской областью.