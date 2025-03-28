Разрешениям не хватило мощности

Работодатели пожаловались правительству на дефицит сертифицирующих органов, возникший после реформирования их деятельности, и вызванную этим невозможность обеспечивать работников на вредных и опасных производствах обязательными средствами индивидуальной защиты (СИЗ). В инициировавшей реформу Росаккредитации приводят данные, из которых следует, что органов по сертификации и лабораторий в стране достаточно, а доля признанных недействительными сертификатов на СИЗ не превышает 1%. Работодатели настаивают, что проблема все же существует и мощностей всех этих органов не хватает для удовлетворения спроса бизнеса на их услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В РСПП считают, что в результате ужесточения системы сертификации продукции работодателям стало сложнее обеспечивать работников средствами защиты

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ В РСПП считают, что в результате ужесточения системы сертификации продукции работодателям стало сложнее обеспечивать работников средствами защиты

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Проблему дефицита организаций, выдающих сертификаты на средства индивидуальной защиты, которыми компании обязаны обеспечивать работников, занятых на вредных и опасных производствах, работодатели подняли в письме (есть у “Ъ”) главы РСПП Александра Шохина вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Поясним, ранее Росаккредитация добилась ужесточения контроля за деятельностью органов по сертификации, что в итоге убрало с рынка до 3 тыс. центров сертификации. Также был внедрен механизм оперативного отзыва сертификатов и деклараций соответствия продукции, поскольку выданные ликвидированными центрами документы продолжали действовать. Глава Общественного совета при Росаккредитации Марина Блудян считает, что именно ужесточение требований к сертифицирующим органам с последовавшим сокращением их численности позволило решить проблему взяток в отрасли и добиться прозрачного процесса выдачи сертификатов соответствия.

Однако, как отмечается в письме РСПП, в результате проведения реформы «сложилась критическая ситуация с массовыми приостановками и аннулированием сертификатов соответствия на СИЗ, а также с исключением аккредитованных лиц из национальной части реестра Росаккредитации, выполняющих работы по подтверждению соответствия в рамках Технического регламента Таможенного союза». Образовался, отмечает РСПП, острый дефицит и самих органов по сертификации, и испытательных лабораторий, выполняющих работы по обязательной сертификации СИЗ, а также профессиональных экспертов.

По данным Росаккредитации, в 2024 году по результатам проверок служба приостановила действие 1,2 тыс. сертификатов на продукцию. В числе признанных недействительными, по данным РСПП, были и сертификаты на СИЗ: спецодежду, защитные каски, средства защиты органов дыхания и глаз и так далее.

«Когда приходит производитель СИЗ и приносит сертификат, у компании нет обязанности его проверять,— говорит глава рабочей группы по охране труда РСПП Валерий Корж.— В то же время ей может грозить административная и даже уголовная ответственность, если приятый сертификат недействителен. Мы хотим простую и понятную систему обратной связи».

В Росаккредитации приводят цифры, которые должны показать, что поднятая проблема острой не выглядит. Как сообщили “Ъ” в службе, за последние три года на СИЗ были выданы и действуют 3155 сертификатов соответствия, а недействительными были признаны только 28, то есть менее 1%. Сейчас действуют 22 органа по сертификации продукции, имеющие право оценки соответствия СИЗ, в которых в общей сложности заняты 134 эксперта. Также испытаниями СИЗ занимаются 34 аккредитованные лаборатории.

Глава Ассоциации СИЗ Владимир Котов отмечает, что мощностей всех этих органов и лабораторий все равно не хватает для удовлетворения спроса на их услуги. «Не все из аккредитованных лабораторий и органов могут оценивать все важные показатели, подтверждающие защитные свойства СИЗ. Например, невозможно подтвердить соответствие продукции "одежда сигнальная повышенной видимости" из-за отсутствия показателя "дождевание" в области аккредитации органов по сертификации и лабораторий»,— говорит господин Котов. Другой пример: только лаборатория ФГБНУ «НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова» может проводить исследования по показателю «теплоизоляция». «То есть в России, где холодный период длится пять месяцев, только одна лаборатория на тысячи производств. Из-за этого возникают многомесячные очереди на исследование»,— отмечает он.

По данным “Ъ”, в пятницу, 28 марта, вопрос о дефиците сертификатов соответствия будет обсуждаться на ежемесячном заседании Российской трехсторонней комиссии с участием и представителей Росаккредитации.

Анастасия Мануйлова, Диана Галиева