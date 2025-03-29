Праздник Ураза Байрам

Дорогие россияне, единоверцы, братья и сестры!

От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и духовных управлений мусульман нашей страны поздравляю всех своих единоверцев — мусульман России, Содружества Независимых Государств с наступающим 30 марта праздником завершения Священного месяца Рамадан — Ид-аль-Фитр, Ураза Байрам. Это праздник, посвященный окончанию Великого поста, предписанного Аллахом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Мы прожили месяц, ставший для нас месяцем духовного очищения, самосовершенствования, совершения богоугодных дел. Наш пост был посвящен духовному очищению, осмыслению земного пути, возвышению мыслей и чувств, а главное, укреплению веры. Рамадан — это месяц еще большего нашего усердия, стремления к делам милосердия, благотворительности, месяц приобретения новых знаний о благословенной религии Единобожия — Исламе.

В молитвах и посте, возвышая свой дух на праведном пути, мы стремились очистить себя богоугодными благочестивыми делами. С внутренней гордостью подводим итоги месяца Рамадан, который сопровождался нашими активными благотворительными делами: оказанием материальной поддержки сиротам и больным, одиноким людям, всем нуждающимся. Зоной нашего неусыпного внимания, активной благотворительной гуманитарной работы стали и нужды наших бойцов, защитников Отчества нашего. Мы смыкаем ряды в молитвах, так же, как едины и сомкнуты ряды наших воинов, защищающих нас от попыток возрождения нацизма и фашизма. Мы помним и поминаем тех, кто был до нас, во имя тех, кто придет нам на смену. Мы молимся о тех, кто созидает и защищает наше завтра.

Разделяя с близкими трапезу разговения в семейном кругу, организуя Шатры Рамадана и участвуя в масштабных благотворительных и просветительских мероприятиях — повсеместно в городах и регионах, становясь плотными рядами, плечом к плечу с единомышленниками в молитве, мы, мусульмане, преисполнены благодарности Всевышнему Творцу за то, что смогли пройти месяц испытания нашей искренней веры, богобоязненности терпеливо и с достоинством.

Завтра наступает праздник — это время в кругу семьи, время простых человеческих радостей, сближения с родственниками и друзьями, молитвенного поминания близких, кого уже нет с нами.

Терпеливости и стойкости, человеколюбию и добродетели нас учат Всевышний Аллах, Его Пророк и благословенный Рамадан. «Кто сотворил хоть на вес пылинки добра, увидит его. И кто сотворил хоть на вес пылинки зла, увидит его», учит Священный Коран (99:7-8).

Земная жизнь человека не слишком долгая, чтобы откладывать благие дела на потом, ибо наша жизнь — это дарованное нам великое благо и богатство. И мы должны осмысленно, нашим сознанием и нашей душой, каждый день проживать в понимании того, что время, которое у нас есть,— это великий дар Всевышнего Создателя. «Стремитесь опередить друг друга в добрых делах! Где бы вы ни находились, Аллах соберет вас всех вместе. Нет границ Его мощи!» — заповедует нам Священный Коран (2:148).

Очистившись, мы смело смотрим вперед и строим планы на будущее, впереди нас ожидают повседневные обязанности, наша работа во благо каждого, во благо своей семьи, своего народа, своей страны, во благо своей религии. Мы входим в праздник, завершив наш пост, сплотивший нас и укрепивший дух, обучавший пониманию сути терпения и смирения перед Всевышним Аллахом.

И да будет принят Всевышним Аллахом наш пост и все совершенные богобоязненные дела. Да сбудутся все наши неустанные добрые молитвы и пожелания! Да ниспошлет нам всем Аллах мира, милости, благоволение нам и нашим семьям здоровья и счастья. С праздником вас, дорогие братья и сестры, уважаемые соотечественники, дорогие друзья, соседи, люди доброй воли и намерений! И да будет благоденствие, мир и покой в нашей любимой стране — России!

Главный Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России