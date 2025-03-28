Загородная земля манит застройщиков

Девелоперская компания Glorax, заявлявшая ранее о сокращении экспансии на региональные рынки, продолжает пополнять земельный банк вне Москвы. Застройщик планирует реализовать в Ленинградской области крупный проект по созданию целого жилого квартала общей площадью почти 600 тыс. кв. м. Затраты на строительство такого объема оценочно достигнут 59 млрд руб. Однако в области темпы продажи квартир в новостройках заметно ниже, чем в Санкт-Петербурге, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Glorax Андрея Биржина арендовала 74 га в Тельмановском городском поселении Тосненского района Ленинградской области у закрытого паевого инвестфонда под управлением ООО «УК "Свиньин и партнеры"», рассказал “Ъ” представитель застройщика. Компания построит на площадке жилой квартал общей площадью 584 тыс. кв. м, из которых 428 тыс. кв. м — продаваемая площадь. В УК «Свиньин и партнеры» отказались от комментариев.

Glorax начинает новый региональный проект после заявлений о том, что откладывает на два года планы по экспансии в новые для себя субъекты РФ.

Glorax основана в 2014 году экс-совладельцем девелопера Tekta Group Андреем Биржиным. Строит жилье в десяти регионах страны, включая Москву, Петербург, Нижний Новгород, Казань, Владимир. Объем текущего строительства девелопера составляет 301 тыс. кв. м, следует из данных информсистемы «Наш.Дом.РФ». Выручка компании в 2024 году выросла вдвое год к году, до 30 млрд руб., EBITDA составила 9 млрд руб.

Управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов считает, что Glorax потратит на проект около 46–59 млрд руб. и от продажи квартир сможет выручить 60–68,5 млрд руб. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин полагает, что девелопер договорился с собственником участка о соинвестировании.

Застройщики нередко создают партнерства. Так, 25 марта структура ГК ФСК Владимира Воронина ООО «ФСК Девелопмент» получила 51% в зарегистрированном в Санкт-Петербурге ООО «Специализированный застройщик "Каравелла"». Остальные 49% сохранились за Василием Селивановым, владельцем застройщика Legenda. В ФСК и Legenda подтвердили создание партнерства, не уточнив, о каком конкретно проекте идет речь.

Дефицит крупных участков в Санкт-Петербурге вызвал смещение фокуса девелоперов на проекты в Ленинградской области, сообщил “Ъ” президент Glorax Дмитрий Кашинский. По данным консалтинговой компании NF Group, в 2024 году застройщики приобрели под жилье и апарт-отели 854 га в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В области наблюдается рост спроса на новостройки, в то время как рынок Санкт-Петербурга, напротив, проседает. По подсчетам Dataflat.ru, в феврале 2025 года продажи квартир и апартаментов в строящихся комплексах Ленобласти выросли на 36% год к году, до 58,3 тыс. кв. м, в то время как в Санкт-Петербурге показатель снизился на 4%, до 101,3 тыс. кв. м.

Интерес покупателей к проектам в области всегда был высокий, при этом количество проектов не поспевало за спросом, поясняет партнер консалтинговой компании IPG.Estate Валерий Трушин. На это влияет разница в цене: в среднем проекты в Ленобласти на 50–60% дешевле, чем в Санкт-Петербурге, добавляет руководитель проектов в департаменте стратегического консалтинга IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Дмитрий Садовников.

Тем не менее квартиры в новостройках области продаются медленнее, считает директор аналитической платформы bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе. По его данным, в Ленобласти нереализованными остаются 47% от общего объема всех жилых корпусов, выставленных на продажу, в Петербурге — 35%. В Санкт-Петербурге расчетный срок реализации текущих остатков квартир составляет 14 месяцев, в области — 26 месяцев, добавляет эксперт.

Дарья Андрианова