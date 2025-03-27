Очередников соберут в единый реестр

На заседании правительства в четверг одобрен законопроект о создании с 1 сентября 2025 года единого реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Предполагается, что это позволит унифицировать разрозненные данные об очередниках — действующий порядок приводит к «задваиванию» сведений и не позволяет эффективно планировать бюджеты соответствующих программ. По предварительным оценкам, в реестр могут вписать более 2 млн россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый многоэтажный жилой дом в Москве

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Новый многоэтажный жилой дом в Москве

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Правительство одобрило для внесения в Госдуму законопроект об унификации подхода к учету граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это будет сделано за счет создания единого реестра очередников. Проект был предложен Минстроем еще в августе прошлого года. Речь в нем идет об уязвимых категориях граждан (о малоимущих, молодых семьях, детях-сиротах, ветеранах, инвалидах), которым государство предоставляет в том числе жилищные сертификаты или единовременные выплаты на приобретение жилья.

Реестр будет создан с 1 сентября 2025 года на базе единой информационной системы жилищного строительства, его оператором станет ДОМ.РФ.

Госорганы разных уровней будут размещать в реестре информацию и документы в отношении граждан, имеющих право на получение «жилищной поддержки». Также в реестре будет информация о жилых помещениях, находящихся в госсобственности.

Как пояснил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин, сейчас данные о гражданах, имеющих право на улучшение жилищных условий, содержатся в различных информсистемах (федеральных, региональных и муниципальных) и решение о предоставлении жилья принимается органами, в чьей собственности находится здание.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, учет разных категорий граждан в зависимости от вида оказываемых им мер жилищной поддержки ведется раздельно. Как пояснила “Ъ” управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова, отсутствие единого реестра граждан не позволяет дать точную оценку количества таких лиц, по предварительным данным их более 2 млн человек.

Отсутствие единого учета приводит к «задвоению» данных: граждане могут состоять в очередях по нескольким категориям или в разных муниципалитетах.

Среди иных проблем — отсутствие актуальных сведений об объеме обязательств государства в этой сфере. Как следствие — возникают риски неэффективного планирования расходов бюджета на формирование фонда для предоставления жилья.

Создание реестра позволит не только обеспечить анализ достаточности жилищного фонда социального использования, но также прогнозировать потребность в нем. Как отметил Михаил Мишустин, нововведения «ускорят принятие решений о предоставлении нуждающимся людям жилья, а также позволят своевременно отслеживать, что делается в регионах для помощи таким гражданам».

Евгения Крючкова