«Несколько лет, как это называлось Техасом»

Депутаты Курултая республики вчера единогласно приняли отчет премьер-министра Андрея Назарова о деятельности правительства в 2024 году. Шестой с 2020 года доклад главы кабмина представлял собой, традиционно, рассказ о достижениях республики за отчетный период в различных сферах. Депутаты благодарили Андрея Назарова за «интересные цифры», но, пользуясь случаем, выразили обеспокоенность по разным вопросам — от паводка до дефицита кадров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Назаров отчитался перед депутатами и обещал решить их вопросы

Фото: фото пресс-служба правительства Башкирии Андрей Назаров отчитался перед депутатами и обещал решить их вопросы

Фото: фото пресс-служба правительства Башкирии

27 марта председатель правительства Башкирии Андрей Назаров выступил перед депутатами Курултая с отчетом о работе в 2024 году. Ключевым направлением деятельности кабмина премьер-министр назвал решение задач специальной военной операции и поддержку военнослужащих. По его словам, в 2024 году на эти цели было направлено 13,4 млрд руб.

Также премьер-министр отчитался о социально-экономическом положении республики. Объем промышленного производства в прошлом году, по его словам, вырос более чем на 5%, а в сфере строительства объем работ достиг 481 млрд руб. Год также ознаменовался открытием Восточного выезда из Уфы, первыми в республике операциями по пересадке костного мозга, рекордными урожаями сахарной свеклы и масличных культур.

Не обошел стороной глава кабмина достижения на внешнеэкономическом треке — торговый оборот с зарубежными рынками вырос на 6,4%.

«Расти дальше, что называется, с высокой базы, — непростая, но достижимая задача»,— завершил доклад Андрей Назаров, призвав к единству и сплоченности для того, чтобы сделать Башкирию «лучшим регионом для жизни».

Затем премьер-министр отвечал на вопросы депутатов.

Единорос Ринат Нагаев был уверен, что, несмотря на «очень интересные цифры и задачи», есть и вопросы, в том числе, у уфимцев, которые с наступлением весны и лета устремятся на дачи в сторону аэропорта. А это, по мнению парламентария, чревато пробками на выезде и въезде в город. «Поэтому вопрос такой: Бельский мост — когда все-таки планируется завершение работ на этом мосту через реку Белую?» — спросил депутат.

Увы, ни весной, ни летом этот мост, судя по всему, не откроется: «Сейчас готовность составляет порядка 70%, в этом году к концу третьего квартала планируется все работы завершить и запустить в эксплуатацию этот мост»,— ответил премьер-министр.

Отвечая на вопрос Фарита Гумерова (ЕР) о нововведениях для защиты граждан от чрезвычайных ситуаций, Андрей Назаров рассказал о 60 млн руб., выделенных для оснащения техникой добровольных пожарных дружин и напомнил о четырех «инцидентах» с беспилотниками. По его словам, проблема вынудила создать центр мониторинга БПЛА, куда идет «существенное количество звонков, сообщений».

Тему чрезвычайных ситуаций продолжила Ирина Карамова (ЕР), обеспокоенная весенним паводком. Премьер-министр отчитался о заблаговременном создании группировки сил в 15 тыс. человек, усиленной 4 тыс. единиц техники, более 200 плавательными средствами, 10 беспилотниками и вертолетом К-32, которые позволяют вовремя выявить «какие-то ситуации».

Что касается деревни Азово в Архангельском районе (из нее пришлось эвакуировать 100 человек из-за подъема уровня воды в реке Инзер), то, по словам главы кабмина, реакция на «небольшой инцидент» была оперативной — сейчас там идет просушка домов, на месте работают психологи, а местным жителям доставлена питьевая вода и продукты. По данным мониторинга, на которые сослался премьер, жители оказались довольны.

Как и год назад, Андрею Назарову пришлось затронуть тему транспортной реформы. К этому его сподвиг справедливоросс Флюр Нурлыгаянов, передавший просьбу избирателей «серебряного возраста» решить проблему автобусного сообщения района Башдрамтеатра с микрорайоном Инорс (спектакли, по его словам, завершаются ближе к 22 часам). Кроме того, депутат напомнил, что в стратегии развития Башкирии с 2019-го по 2024 год была прописана до сих пор актуальная, на его взгляд, задача — обеспечить регулярным сообщением с райцентрами все села и деревни с населением более 100 человек.

Премьер-министр ответил, что пассажирские перевозки были и остаются «задачей №1», однако тоже позволил ретроспективу: «Вы помните, несколько лет, как это называлось Техасом. Сейчас, конечно, это в прошлом, уже забылось, слава богу». Забылось, потому что с 2019 года для решения задачи № 1 было приобретено 1519 автобусов, 22 трамвая и 35 троллейбусов. «В этом году еще 47 трамваев придет»,— пообещал глава кабмина, как и проработать вопрос маршрута от театра драмы до Инорса.

Право на последний вопрос получил единорос Тимур Гильмияров. Тот обрадовался, что «хоть здесь» аграрный комитет, который он представляет, не обделили, но смутился от того, что на культуру выделяется почти 16 млрд руб., а на сельское хозяйство — лишь 4 млрд. «Не хочется, чтобы наши люди остались слишком культурными, но голодными»,— предостерег депутат, предупредивший о кадровой проблеме в АПК.

Премьер-министр поблагодарил господина Гильмиярова за беспокойство, но возразил, что культура не может зарабатывать самостоятельно. Однако признал, что дефицит кадров в АПК действительно есть и составляет он чуть менее 5 тыс. человек. Если не решить, то снизить проблему, по мнению Андрея Назарова, должны программы содействия занятости сельского населения и комплексного развития сельских территорий, а также агроклассы и целевое обучение.

Завершая мероприятие, спикер парламента Константин Толкачев предложил поблагодарить главу республики Радия Хабирова (инициатива была встречена аплодисментами), премьер-министра Андрея Назарова (тоже) и всю команду исполнительной власти республики за напряженную, но максимально эффективную работу (раздалась третья очередь аплодисментов). Однако самой высокой оценкой для правительства стал результат депутатского голосования — 100 депутатов единогласно согласились принять отчет премьер-министра к сведению. Констатировав итоги голосования, Константин Толкачев предложил: «Давайте еще раз поаплодируем». Депутаты согласились, на чем повестка заседания была исчерпана.

Идэль Гумеров