Шереметьево ужесточит правила пользования привокзальными площадями

Аэропорт Шереметьево с 1 апреля изменит тарифы и правила пользования привокзальными площадями. Вырастут штрафы за превышение времени стоянки, повторные въезды и потерю парковочного билета, сообщили в Telegram-канале компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Пени за превышение лимита в зонах «Вылет»/«Прилет» увеличены с 3 тыс. руб. до 4 тыс. руб. Повторный въезд в те же зоны в течение двух часов — штраф 4 тыс. руб. за каждый случай (начиная с третьего въезда). Восстановление парковочного билета после утери или нарушение правил парковки — 4000 , сообщили в авиагавани.

Водителям порекомендовали пользоваться официальными парковками аэропорта, если им требуется больше времени для посадки или высадки.

Причинами для ограничения времени остановки у Шереметьево в компании назвали риски для пассажиров и логистики аэропорта. В сообщении напомнили, что привокзальные площади входят в зону авиационной безопасности. Новые меры помогут избежать заторов и обеспечить безопасность.

ООО «Шереметьево Хэндлинг» — крупнейший в России хэндлинговый оператор аэропорта, который оказывает полный спектр услуг по обслуживанию пассажиров, багажа и воздушных судов. Пассажиропоток аэропорта в 2024 году вырос почти на 20%, что в числовом эквиваленте составило 43 711 773 человека. В 2023 году показатель составил 36,6 млн человек.