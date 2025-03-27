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Дышать нечем

В Новороссийске две недели горит свалка

В Новороссийске четырнадцатые сутки не могут потушить мусорный полигон. Роспотребнадзор фиксирует превышение ПДК вредных веществ в воздухе, а Росприроднадзор — загрязнение токсичными веществами реки Озерейка, впадающей в Черное море. На днях на полигоне сошел «мусорный оползень». Кадры с места ЧП — в фотогалерее «Ъ-Новороссийск».

В Новороссийске четырнадцатые сутки не могут потушить мусорный полигон. Роспотребнадзор фиксирует превышение ПДК вредных веществ в воздухе, а Росприроднадзор —загрязнение токсичными веществами реки Озерейка, впадающей в Черное море. На днях на полигоне сошел «мусорный оползень». Кадры с места ЧП — в фотогалерее «Ъ-Новороссийск».

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Пожар на мусорном полигоне Новороссийска на горе Щелба, который эксплуатирует компания «Терра-Н», начался ночью 13 марта

Пожар на мусорном полигоне Новороссийска на горе Щелба, который эксплуатирует компания «Терра-Н», начался ночью 13 марта

Фото: Юрий Березнюк

За несколько часов его площадь достигла 2,5 тыс. кв. м

За несколько часов его площадь достигла 2,5 тыс. кв. м

Фото: Юрий Березнюк

17 марта жители различных районов Новороссийска сообщали о запахе гари

17 марта жители различных районов Новороссийска сообщали о запахе гари

Фото: Юрий Березнюк

По информации городской администрации, распространению дыма способствовало изменение направления ветра

По информации городской администрации, распространению дыма способствовало изменение направления ветра

Фото: Юрий Березнюк

По данным Роспотребнадзора, превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) взвешенных веществ, углекислого газа и диоксида серы были зафиксированы в поселке Убых, селе Владимировка, станице Натухаевская и селе Васильевка

По данным Роспотребнадзора, превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) взвешенных веществ, углекислого газа и диоксида серы были зафиксированы в поселке Убых, селе Владимировка, станице Натухаевская и селе Васильевка

Фото: Юрий Березнюк

18 марта пожар на полигоне локализовали на площади 2,1 тыс. кв. м

18 марта пожар на полигоне локализовали на площади 2,1 тыс. кв. м

Фото: Юрий Березнюк

К 25 марта площадь возгорания уменьшилась до 800 кв. м

К 25 марта площадь возгорания уменьшилась до 800 кв. м

Фото: Юрий Березнюк

26 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил о частичном сходе грунта на мусорном полигоне Новороссийска

26 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил о частичном сходе грунта на мусорном полигоне Новороссийска

Фото: Юрий Березнюк

Ранее эколог Евгений Витишко предупреждал о возможном сходе «мусорного оползня» из-за использования воды для тушения, что приводит к намоканию мусора

Ранее эколог Евгений Витишко предупреждал о возможном сходе «мусорного оползня» из-за использования воды для тушения, что приводит к намоканию мусора

Фото: Юрий Березнюк

Сейчас свалка, расположенная рядом с густонаселенным жилым районом, продолжает гореть и дымить. Жители жалуются, что «дышать нечем»

Сейчас свалка, расположенная рядом с густонаселенным жилым районом, продолжает гореть и дымить. Жители жалуются, что «дышать нечем»

Фото: Юрий Березнюк

Рядом со свалкой находится кладбище

Рядом со свалкой находится кладбище

Фото: Юрий Березнюк

Загрязняющие вещества попадают не только в атмосферу, но и в водоемы

Загрязняющие вещества попадают не только в атмосферу, но и в водоемы

Фото: Юрий Березнюк

Специалисты Росприроднадзора проверили ручей Безымянный и реку Озерейку, расположенные вблизи мусорного полигона, и обнаружили следы фильтрата — токсичной жидкости, образующейся при разложении мусора. Она отличается характерным темным цветом и резким неприятным запахом. Установлено, что эта жидкость стекает с территории полигона через лесной массив в направлении села Васильевка, создавая угрозу местной экосистеме

Специалисты Росприроднадзора проверили ручей Безымянный и реку Озерейку, расположенные вблизи мусорного полигона, и обнаружили следы фильтрата — токсичной жидкости, образующейся при разложении мусора. Она отличается характерным темным цветом и резким неприятным запахом. Установлено, что эта жидкость стекает с территории полигона через лесной массив в направлении села Васильевка, создавая угрозу местной экосистеме

Фото: Юрий Березнюк

В 2023 году Росприроднадзор заявил, что будет добиваться закрытия полигона, вместимость которого исчерпана (свалка принимает отходы из двух городов — Новороссийска и Геленджика. Она рассчитана на 160 тыс. т отходов в год)

В 2023 году Росприроднадзор заявил, что будет добиваться закрытия полигона, вместимость которого исчерпана (свалка принимает отходы из двух городов — Новороссийска и Геленджика. Она рассчитана на 160 тыс. т отходов в год)

Фото: Юрий Березнюк

В 2024 году местные власти решили провести рекультивацию объекта. Работы стоимостью 1,5 млрд руб. обещают начать в этом году

В 2024 году местные власти решили провести рекультивацию объекта. Работы стоимостью 1,5 млрд руб. обещают начать в этом году

Фото: Юрий Березнюк

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Пожар на мусорном полигоне Новороссийска на горе Щелба, который эксплуатирует компания «Терра-Н», начался ночью 13 марта

Фото: Юрий Березнюк

За несколько часов его площадь достигла 2,5 тыс. кв. м

Фото: Юрий Березнюк

17 марта жители различных районов Новороссийска сообщали о запахе гари

Фото: Юрий Березнюк

По информации городской администрации, распространению дыма способствовало изменение направления ветра

Фото: Юрий Березнюк

По данным Роспотребнадзора, превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) взвешенных веществ, углекислого газа и диоксида серы были зафиксированы в поселке Убых, селе Владимировка, станице Натухаевская и селе Васильевка

Фото: Юрий Березнюк

18 марта пожар на полигоне локализовали на площади 2,1 тыс. кв. м

Фото: Юрий Березнюк

К 25 марта площадь возгорания уменьшилась до 800 кв. м

Фото: Юрий Березнюк

26 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил о частичном сходе грунта на мусорном полигоне Новороссийска

Фото: Юрий Березнюк

Ранее эколог Евгений Витишко предупреждал о возможном сходе «мусорного оползня» из-за использования воды для тушения, что приводит к намоканию мусора

Фото: Юрий Березнюк

Сейчас свалка, расположенная рядом с густонаселенным жилым районом, продолжает гореть и дымить. Жители жалуются, что «дышать нечем»

Фото: Юрий Березнюк

Рядом со свалкой находится кладбище

Фото: Юрий Березнюк

Загрязняющие вещества попадают не только в атмосферу, но и в водоемы

Фото: Юрий Березнюк

Специалисты Росприроднадзора проверили ручей Безымянный и реку Озерейку, расположенные вблизи мусорного полигона, и обнаружили следы фильтрата — токсичной жидкости, образующейся при разложении мусора. Она отличается характерным темным цветом и резким неприятным запахом. Установлено, что эта жидкость стекает с территории полигона через лесной массив в направлении села Васильевка, создавая угрозу местной экосистеме

Фото: Юрий Березнюк

В 2023 году Росприроднадзор заявил, что будет добиваться закрытия полигона, вместимость которого исчерпана (свалка принимает отходы из двух городов — Новороссийска и Геленджика. Она рассчитана на 160 тыс. т отходов в год)

Фото: Юрий Березнюк

В 2024 году местные власти решили провести рекультивацию объекта. Работы стоимостью 1,5 млрд руб. обещают начать в этом году

Фото: Юрий Березнюк

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