Дышать нечем

В Новороссийске четырнадцатые сутки не могут потушить мусорный полигон. Роспотребнадзор фиксирует превышение ПДК вредных веществ в воздухе, а Росприроднадзор — загрязнение токсичными веществами реки Озерейка, впадающей в Черное море. На днях на полигоне сошел «мусорный оползень». Кадры с места ЧП — в фотогалерее «Ъ-Новороссийск».



В Новороссийске четырнадцатые сутки не могут потушить мусорный полигон. Роспотребнадзор фиксирует превышение ПДК вредных веществ в воздухе, а Росприроднадзор —загрязнение токсичными веществами реки Озерейка, впадающей в Черное море. На днях на полигоне сошел «мусорный оползень». Кадры с места ЧП — в фотогалерее «Ъ-Новороссийск».