Цифровой помощник врача внедрили в здравоохранении Воронежской области

В Воронежской области начали использовать систему поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта «ТОП-3», разработана компанией СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера), Лабораторией искусственного интеллекта этой экосистемы и Правительством Москвы.

«ТОП-3» интегрирован в медицинскую информационную систему области – «МедСофт» и снижает нагрузку на врачей во время первичных приемов, повышает эффективность постановки предварительных диагнозов и уровень удовлетворенности пациентов качеством медицинских услуг. Искусственный интеллект предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза из 265 групп диагнозов. Врач выбирает один из вариантов или ставит собственный диагноз. Решение по дообследованию и лечению пациентов также всегда остаётся за специалистом.

Система поддержки принятия врачебных решений определяет перечень наиболее вероятных заболеваний в виде кодов по международной классификации болезней (МКБ-10), который охватывает около 95% самых распространенных предварительных диагнозов. Цифровой помощник врача разрабатывался в соответствии с официальными клиническими протоколами при участии московских врачей-экспертов. Алгоритм доказал свою эффективность и безопасность для пациентов в ходе масштабного эксперимента по использованию инновационных технологий в системе здравоохранения Москвы, а сегодня используется в 19 регионах страны.

Как отметил министр здравоохранения Воронежской области Игорь Банин, «внедрение современных технологий позволяет оптимизировать процессы диагностики и лечения, помогает сократить время на обработку документов».

По словам председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александра Абрамкина, цифровой помощник врача дал возможность быстро и эффективно обрабатывать большой объем информации. «Система «ТОП-3» не только снижает нагрузку на медицинский персонал, но и освобождает время для личного общения с пациентом, что положительно сказывается на общем уровне медицинского обслуживания» — подчеркнул он.