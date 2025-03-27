Местному самоуправлению оставили один уровень

Законодательное собрание Челябинской области утвердило преобразование еще 10 муниципалитетов в округа. Таким образом все 27 районов региона перешли на одноуровневую систему местного самоуправления. Большинство депутатов считают, что это сэкономит расходы на содержание многочисленных администраций городских и сельских поселений, а также повысит эффективность решения проблем местных жителей. Некоторые депутаты отмечают, что нельзя всех «стричь под одну гребенку» и где-то необходимо сохранить прежнюю систему МСУ. По мнению экспертов, преобразования не помогут существенно улучшить взаимодействие граждан с органами власти.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом году депутаты утвердили преобразование 23 районов

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ В этом году депутаты утвердили преобразование 23 районов

Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили преобразование последних десяти муниципальных районов в округа. Соответствующий пакет законов о статусе и границах новых территориальных единиц был принят на заседании 27 марта.

Новый статус получили Агаповский, Еманжелинский, Еткульский, Карталинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Красноармейский, Троицкий, Уйский и Чебаркульский районы. В каждом из них все самостоятельные муниципальные образования объединятся в округ. Принятые законы о новых статусах и границах субъектов Челябинской области вступят в силу до конца марта.

Таким образом во всех 27 районах Челябинской области завершается переход на одноуровневую систему местного самоуправления. В феврале в округа были преобразованы Ашинский и Кусинский районы. В марте на внеочередном заседании был принят пакет законов об изменении статуса 11 территорий: Аргаяшского, Брединского, Варненского, Верхнеуральского, Кизильского, Кунашакского, Нагайбакского, Октябрьского, Сосновского, Увельского и Чесменского районов.

Одноуровневая система управления предполагает упразднение администраций и советов депутатов городских и сельских поселений. Дальнейшим этапом муниципальной реформы станут выборы в новые органы представительной власти образованных округов.

По словам председателя комитета заксобрания по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолия Брагина, власть в населенных пунктах останется в виде территориальных представительств округа. «Разумеется, с принятием законов преобразования не заканчиваются, а только начинаются. Должна быть выстроена эффективная структура власти, пройти выборы депутатов муниципальных округов. Еще раз хочу подчеркнуть: доступность населения к органам власти сохранится. На местах, в поселениях, будут работать представители власти, в полномочиях которых будет решение всех вопросов местного значения»,— комментировал Анатолий Брагин принятые в середине марта законы.

Одной из причин перехода на одноуровневую систему МСУ депутаты называют недостаток финансов на поселенческом уровне. «Прежде всего абсолютное большинство органов местного самоуправления в поселениях дотировались из бюджетов районов. Многие социальные проекты не могли быть реализованы из-за отсутствия финансов. Из-за этого гражданин, обратившийся с проблемой к главе или депутатам поселения, часто попадал в так называемый административный футбол. Нынешняя система позволит сократить бюрократический аппарат и затраты на его содержание»,— ранее комментировал председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер.

Во время голосования за преобразование районов в округа 27 марта девять депутатов воздержались от принятия решения. Большинство из них депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду». Председатель фракции Василий Швецов отметил, что они проигнорировали голосование. «Мы считаем, что в каждом районе при проведении реформы необходимо учитывать местные особенности, нельзя всех “стричь под одну гребенку”. Особенно это касается отдаленных от областного центра территорий»,— прокомментировал депутат на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее господин Швецов также высказывал мнение, что в некоторых муниципалитетах населенные пункты находятся далеко от райцентра, из-за чего переход на одноуровневую систему сделает взаимодействие власти с местными жителями менее доступной.

«За решением даже самой незначительной проблемы надо ехать в райцентр. При этом Госдума неслучайно внесла в закон о муниципальной реформе поправку о возможности использования двухуровневой системы, оставляя в поселениях местные органы власти. Они учли, что условия в муниципалитетах разные. Это полностью совпадает с нашей позицией»,— заключил Василий Швецов.

Муниципальная реформа началась в Челябинской области еще в 2022 году. Первым в округ был преобразован Коркинский муниципальный район. В марте 2024 года новый статус получили Пластовский, Саткинский и Нязепетровский районы. В сентябре прошлого года там были избраны депутаты и главы округов.

Политолог Сергей Зырянов считает, что переход на одноуровневую систему местного самоуправления не поможет значительно сократить затраты на содержание управленческих аппаратов. «На самом деле там экономятся копейки, а не такие суммы, которые решающим образом повлияют на существование поселений. Все равно нерешенным остается вопрос наполнения бюджета муниципалитета за счет налогов. Увеличение их размера вызывает недовольство, поэтому в регионе стараются сэкономить хотя бы за счет таких способов, как упразднение поселковых администраций и советов депутатов. Скорее всего, депутаты полагают, что после того как уйдут лишние низовые звенья, проще будет небольшому числу управленцев решать проблемы большего количества людей»,— отметил эксперт.

По мнению Сергея Зырянова, взаимодействие жителей с органами власти, независимо от системы МСУ, остается проблематичным. «Неудобства в этом плане и раньше уже возникали, потому что структуры исполнительной власти поселений концентрировались в райцентрах. Жителям приходилось ездить туда, чтобы решать свои проблемы. Сейчас в этом плане мало что изменится»,— заключил Сергей Зырянов.

Ольга Воробьева