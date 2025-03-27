Минобороны: за сутки в Курской области ВСУ потеряли более 190 военных

Потери Украины в Курской области за сутки составили более 190 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также были уничтожены пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, миномет, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и пункт управления БПЛА.

Группировка войск «Север» в ходе наступательных действий нанесла поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, бригады президента и бригады территориальной обороны ВСУ в районах курских населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня.

Также ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районах курских населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, а также — Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Мирополье, Писаревка, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области Украины.

За время боевых действий на курском направлении украинские формирования потеряли более 70 380 военнослужащих, 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2 228 боевых бронированных машин, 2 555 автомобилей, 587 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова