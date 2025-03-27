Охраной лесов КЧР начнут заниматься беспилотники

Министерства природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики приобрело шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для лесной охраны. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Минприроды Карачаево-Черкессии Фото: Telegram-канал Минприроды Карачаево-Черкессии

Они будут использоваться для мониторинга пожарной безопасности, состояния лесов и контроля за работой лесопользователей. Это первая партия БПЛА, которые будут переданы Лесной пожарной охране и лесничествам. Использование беспилотников при патрулировании лесов позволит контролировать ситуацию на самых отдаленных и труднодоступных участках.

До конца года ожидается поступление в Карачаево-Черкессию ещё одного БПЛА, который будет использоваться для охраны лесов от незаконных рубок.

Михаил Волкодав