В кредитную историю вписали рэкет и киднеппинг

Как стало известно “Ъ”, от 10 до 13 лет строгого режима за похищение человека, вымогательство, мошенничество и незаконное лишение свободы получили пятеро участников преступной группы. Мосгорсуд установил, что с их помощью находящийся в международном розыске бывший топ-менеджер Центробанка Дмитрий Рубинов хотел завладеть фирмой, куда из принадлежавшего ему банка «Таатта» были выведены 2,5 млрд руб. Активы самого Дмитрия Рубинова пытаются найти и отобрать в Израиле, где он скрывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший топ-менеджер Центробанка России Дмитрий Рубинов

Фото: Ъ Бывший топ-менеджер Центробанка России Дмитрий Рубинов

Фото: Ъ

Уголовное дело в отношении Ансара Адамова, Бекбулата Гусейнова, Юрия Мерзликина, Сократа Сулейманова и Александра Цабия, обвиняемых в зависимости от ролей в похищении человека, вымогательстве, мошенничестве и незаконном лишении свободы (ст. 126, 163, 159 и 127 УК РФ), Мосгорсуд начал рассматривать в мае прошлого года. Отметим, что это был уже повторный процесс над фигурантами. В мае 2023 года все они за эти преступления были осуждены Хамовническим судом Москвы на сроки от 10 до 11 лет. Однако апелляционная инстанция приговор отменила, поскольку, согласно УПК, рассмотрение уголовных дел, связанных с похищением человека, находится в компетенции Мосгорсуда.

По данным “Ъ”, по ходатайству одного из обвиняемых, заново это дело слушалось уже с участием присяжных. Последние признали подсудимых виновными в инкриминированных деяниях. При этом некоторым из них Мосгорсуд назначил более строгое наказание, чем районный суд. В частности, Сократ Сулейманов и Ансар Адамов вместо 11 лет получили 13 и 12 соответственно, а Бекбулата Гусейнова отправили в колонию на 10 лет (было 7). Юрий Мерзликин и Александр Цабий, как и в первый раз, были осуждены на 11 и 10 лет лишения свободы.

Как установили следствие и суд, преступную группу летом 2020 года организовал бывший заместитель начальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка Дмитрий Рубинов.

Сам он еще в 2019 году, после того как МВД занялось расследованием махинаций в банках, где он был конечным бенефициаром, уехал в Израиль. Одним из таких кредитных учреждений оказался якутский банк «Таатта», вокруг которого и развернулись криминальные события.

Как уже рассказывал “Ъ”, после краха в июле 2018 года это кредитное учреждение осталось должно вкладчикам более 6 млрд руб. При этом почти половина этих денег из «Таатта» оказалась похищена через московское ООО «Реактив», конечным бенефициаром которого, как установили следствие и суд, является все тот же Дмитрий Рубинов.

Из материалов дела следует, что столичная фирма якобы выкупила у банка «Таатта» долги по кредитам за 2,5 млрд руб. Когда же гендиректор «Реактива» узнал, что на его ООО «упал» фактически похищенный долг, испугавшись последствий, тут же продал доли в уставном капитале компании некоему Максиму Пивоварову.

Чтобы убедить того вернуть актив, Дмитрий Рубинов, как установило следствие, и отправил к нему вымогателей. Господина Пивоварова участники преступной группы, представившись сотрудниками полиции, похитили 4 сентября 2020 года в районе станции метро «Парк культуры». Ему обрисовали печальные последствия в случае отказа переписать 100% долей «Реактива» на указанного человека.

Несмотря на то что предприниматель сразу же согласился на выдвинутые условия, его отвезли в столичную гостиницу «Волынское». Туда же на следующий день злоумышленники заманили и его супругу с двухлетней дочерью.

О похищении силовики узнали от знакомого бизнесмена, привозившего господину Пивоварову недостающие для переоформления документы. Его злоумышленники также планировали захватить, но он сбежал.

В итоге пятеро непосредственных исполнителей были задержаны силовиками. Еще двое фигурантов — курировавшие по поручению Дмитрия Рубинова их действия Магомед Азарсанов и Илес Муртазаев — успели уехать в Турцию и вместе с заказчиком преступления находятся в розыске.

Самому Дмитрию Рубинову обвинение в похищении и вымогательстве Следственный комитет РФ предъявил заочно 20 октября 2021 года. Сейчас его имя фигурирует еще в целом ряде уголовных дел, связанных с банкротствами кредитных учреждений.

В частности, бывшему топ-менеджеру Центробанка помимо банка «Таатта» приписывают владение банком «Стратегия», ПИР-банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком НКБ, а также Центральным страховым обществом, из которых незадолго до лишения лицензии были выведены миллиарды рублей.

Отметим, что на территории России Агентству по страхованию вкладов (АСВ) каких-либо денег и активов, принадлежащих Дмитрию Рубинову, обнаружить не удалось — на его банковских счетах остались лишь 49,6 тыс. руб., $0,24 и €0,22.

Вполне вероятно, что все свои средства, в том числе и выведенные из России, Дмитрий Рубинов хранит на счетах, открытых в 2015, 2017 и 2019 годах в швейцарском частном семейном банке CBH Compagnie Bancaire Helvetique, а также израильских Bank Napoalim B.M., Ваnk Discount Branch и Mizrahi Tefahot Bank Ltd.

На днях мировой суд Тель-Авива Яффо удовлетворил ходатайство российского финансового управляющего Дмитрия Рубинова, признав российскую процедуру банкротства в отношении него на территории Израиля. Напомним, что в России банкротом экс-банкира Арбитражный суд Москвы признал 24 января 2022 года. Таким образом, теперь АСВ сможет осуществлять поиск имущества должника и в Израиле, где тем же решением местного суда наложен запрет на какие бы то ни было операции с принадлежащими Дмитрию Рубинову активами и средствами.

Олег Рубникович