Росприроднадзор проверит информацию о незаконном сбросе стоков в Волгу в Балахне

Инспекторы Росприроднадзора проверяют информацию о сбросе сточных вод и загрязнении реки Волги в Балахнинском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в территориальном управлении ведомства 27 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росприроднадзор Фото: Росприроднадзор

В акватории реки и на прилегающей территории специалисты проводят отборы проб компонентов окружающей среды. Инспекторы устанавливают вероятные источники, а также возможную причастность к ситуации организаций ЖКХ.

В случае выявления превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ ведомство инициирует внеплановую проверку в отношении нарушителя.

Галина Шамберина