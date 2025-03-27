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Росприроднадзор проверит информацию о незаконном сбросе стоков в Волгу в Балахне

Инспекторы Росприроднадзора проверяют информацию о сбросе сточных вод и загрязнении реки Волги в Балахнинском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в территориальном управлении ведомства 27 марта.

Фото: Росприроднадзор

Фото: Росприроднадзор

В акватории реки и на прилегающей территории специалисты проводят отборы проб компонентов окружающей среды. Инспекторы устанавливают вероятные источники, а также возможную причастность к ситуации организаций ЖКХ.

В случае выявления превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ ведомство инициирует внеплановую проверку в отношении нарушителя.

Галина Шамберина