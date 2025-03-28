ООО «Транспортная Нерудная Компания» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ООО «Волгадорстрой» на сумму более 794 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Волгадорстрой» получил иск на 794 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ «Волгадорстрой» получил иск на 794 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Исковое заявление подано 26 марта. Обе компании зарегистрированы в Казани. Суть претензий в материалах дела не раскрывается.

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Транспортная Нерудная Компания» зарегистрировано в 2018 году и специализируется на грузоперевозках. В 2023 году выручка компании составила 2,6 млрд руб., что на 27% больше показателя предыдущего года. При этом чистая прибыль сократилась на 23%, до 6,1 млн руб. В том же году среднесписочная численность сотрудников составляла 25 человек.

Компания зарегистрирована по адресу: 2-я Юго-Западная улица, здание 7. Корреспондент «Ъ Волга-Урал» подтвердил, что по этому адресу действительно находится офис компании, однако на момент визита помещение было закрыто, а сотрудников на месте не оказалось.

Согласно Rusprofile, ответчик — ООО «Волгадорстрой» — находится в процессе банкротства. Компания зарегистрирована в 2008 году и специализируется на строительстве мостов и тоннелей. Несмотря на банкротство, ее финансовые показатели в 2023 году демонстрировали рост: выручка составила 28 млрд руб. (+47%), чистая прибыль — 2,2 млрд руб. (+152%), а кредиторская задолженность достигла 23 млрд руб., увеличившись на 21%. Генеральным директором «Волгадорстроя» является Игорь Гранфельд.

Компания связана с еще одной казанской фирмой с таким же названием — ООО «Волгадорстрой», занимающейся строительством автомобильных дорог. Эта организация зарегистрирована в 2013 году. С июля 2023 года ее возглавляет Айрат Миннуллин, который числится учредителем компании с 2016 года.

Это не первый крупный иск, поданный ООО «Транспортная Нерудная Компания» в этом году. Как ранее сообщал «Ъ Волга-Урал», 13 марта ТНК обратилась в суд с требованием взыскать более 48 млн руб. с ООО «Вираж-Плюс», занимающегося сносом зданий. Иск был подан 19 февраля. Из общей суммы 24,5 млн руб. требуются к взысканию как основной долг, а еще 23,5 млн руб. — в виде пени, начисляемых с 7 февраля 2025 года. В этом деле в качестве третьего лица участвует прокуратура Татарстана.

Анар Зейналов