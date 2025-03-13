К казанской компании по сносу зданий подали иск о взыскании 48 млн рублей

«Транспортная нерудная компания», оказывающая услуги по перевозкам, подала иск к «Вираж-Плюс», занимающейся сносом зданий, о взыскании более 48 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 19 февраля текущего года. Из общей суммы 24,5 млн руб. требуют взыскать как долг организации, еще 23,5 млн — в виде пени с 7 февраля 2025 года. В качестве третьего лица в деле участвует прокуратура Татарстана.

По данным портала Rusprofile, «Транспортная нерудная компания» с уставным капиталом 10 тыс. руб. в 2023 году имела выручку в 2,6 млрд руб. и прибыль в 6,1 млн руб. Организация «Вираж-Плюс» с таким же уставным капиталом в прошлом году получила выручку 201 млн руб. и прибыль в 1,4 млн руб. Обе компании зарегистрированы в Казани.

Диана Соловьёва