Кобяков рассказал о преимуществе РФ, США и КНР в развитии энергетики в Арктике

Только Россия, США и Китай смогут развивать энергетику в Арктической зоне, сообщил советник президента Антон Кобяков. В частности, инициатива Вашингтона по перестройке мирового энергорынка коснется вопросов создания АЭС, использования газа и нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Кобяков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Антон Кобяков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«У нас же является огромная мотивация развивать энергетику именно в Арктической зоне. По сути, только три страны в этом аспекте будут иметь будущее. Это мы, Китай и Соединенные Штаты»,— рассказал господин Кобяков журналистам (цитата по ТАСС). Он добавил, что роль «нашей» Арктики сложно переоценить.

VI Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» проходит 26–27 марта в Мурманской области. До этого дважды форум проводили в Архангельске. Антон Кобяков выступил ответственным секретарем оргкомитета по подготовке и проведению форума.

Подробности — в материале «Ъ» «Заполярный первый».