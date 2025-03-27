Прокуратура запросила более 15 лет для экс-президента Федерации футбола Испании

Прокуратура Испании требует приговорить бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхеля Марию Вильяра к 15 с половиной годам лишения свободы по делу о коррупции, сообщает агентство EFE.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший президент Федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяр (справа)

Фото: Francisco Seco, File / AP Бывший президент Федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяр (справа)

Фото: Francisco Seco, File / AP

Помимо Анхеля Марии Вильяра фигурантами дела стали семь человек, в том числе его сын Горка, для которого прокуратура запросила семь лет тюрьмы, и вице-президент RFEF Хуан Падрон, которого хотят приговорить к шести с половиной годам лишения свободы.

Как пишет EFE, заключенные при президенте Вильяре контракты привели к убытку RFEF в размере €4,5 млн. Сборная Испании проводила товарищеские матчи, которые «могли принести финансовую выгоду» Горке Вильяру и его компании Sport Advisers SL.

Анхель Мария Вильяр возглавлял RFEF с 1998 по 2017 год. В 2017 году он был снят с должности из-за обвинений в коррупции.

Таисия Орлова