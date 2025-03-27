Минфин РФ прорабатывает повышение выплат на погашение ипотеки многодетным семьям

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков сказал, что ведомство прорабатывает предложение о повышении выплат семьям с тремя и более детьми на погашение ипотеки. Сумма может увеличиться до 1 млн руб. Об этом замминистра заявил в кулуарах IX ежегодного международного форума «Биржевой товарный рынок».

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Иван Чебесков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы такие предложения получаем. Как вы знаете, в некоторых регионах это на региональном уровне работает»,— сказал господин Чебесков (цитата по ТАСС). Он уточнил, что хоть ведомство и работает над этим предложением, окончательного решения по данному вопросу пока нет.

В мае 2024 года Госдума приняла закон о продлении помощи многодетным семьям до 2030 года. По программе для погашения ипотеки многодетные семьи могут получить 450 тыс. руб.

7 марта сообщалось, что Минфин рассматривает возможность увязать ставку по семейной ипотеке с количеством детей в семье. При рождении второго ребенка ставка по ипотеке снизится до 5%, при рождении третьего — до 4%.

Подробнее о дискуссии вокруг льготной ипотеки — в материале «Льготной ипотеке предлагают ценз».