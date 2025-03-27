Субсидируемых подрядчиков госкомпаний отберут на конкурсной основе

Правительство опубликовало постановление №364 от 25 марта 2025 года — документ распространяет на госкомпании и госкорпорации требования по конкурентному отбору подрядчиков, если их работы оплачиваются с привлечением субсидий из федерального бюджета.

Норма вступает в силу с 1 января 2026 года и нацелена на повышение эффективности госрасходов: в рамках отбора больше шансов на доступ к госсредствам получают подрядчики, предлагающие лучшие результаты на рубль господдержки.

Подробнее о проекте — в материале «Ъ».

Отдел экономики