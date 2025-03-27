Бывший тамбовский чиновник осужден за покупку некачественных квартир для сирот

Ленинский районный суд Тамбова признал виновным в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) бывшего сотрудника управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области Александра Венчакова. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также его лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В суде установили, что с декабря 2021 года по июнь 2022 года Венчаков осматривал квартиры для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Несмотря на несоответствие жилья требованиям, наличие нарушений и отказ членов комиссии подписывать акты, он составил документы с ложными данными о соответствии пяти квартир техническому заданию. Как сообщали в СКР, в итоге квартиры общей стоимостью более 6 млн руб. были приняты и оплачены. После этого обвиняемый получил от одного из продавцов жилья незаконное денежное вознаграждение.

Отметим, что дело поступило в суд еще в конце 2023 года. В июне прошлого года суд признал виновным в мошенничестве гендиректора ООО «Тамбовский мясной двор» Бадра Алояна, участвующего в сделке по приобретению квартир для детей-сирот. Он также получил два года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Ульяна Ларионова