Филиппины вышли на корт

Главной сенсацией Miami Open presented by Itau, продолжающегося во Флориде объединенного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом $20,2 млн, стало выступление 19-летней представительницы Филиппин Александры Эалы. Получив wild card в основную сетку, эта теннисистка, занимающая всего 140-е место в мировой классификации, прошла уже трех соперниц, в разное время выигрывавших титулы на чемпионатах Большого шлема — Елену Остапенко из Латвии, американку Мэдисон Кис и вторую ракетку мира польку Игу Швёнтек.

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Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Александра Эала

Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Приближающийся к своей развязке Miami Open, вполне возможно, станет местом рождения новой звезды азиатского, а может, и мирового спорта. Его главной возмутительницей спокойствия стала 19-летняя Александра Эала, представительница Филиппин — страны, которая, несмотря на глобальный характер профессионального тенниса, остается для него второстепенной провинцией.

Занимая перед началом турнира 140-е место в рейтинге WTA и попав в основную сетку благодаря wild card, Эала организовала успешную охоту на куда более известных соперниц, уже имеющих на своем счету победы на чемпионатах Большого шлема.

Во втором круге она в двух партиях справилась с Еленой Остапенко — представительницей Латвии, которая на данный момент находится в рейтинге на 25-м месте, но в 2017 году выигрывала Roland Garros и позже входила в первую пятерку. В 1/16 финала с Эалой не совладала американка Мэдисон Кис, действующая чемпионка Australian Open и нынешний пятый номер мировой классификации. Ну а затем, пройдя в четвертьфинал без игры с получившей травму испанкой Паулой Бадосой, филиппинка умудрилась сотворить то, что от нее уже совсем никто не ожидал,— прошла вторую ракетку мира, пятикратную победительницу мейджоров польку Игу Швёнтек, которая брала титул в Майами в 2022 году. Более того, успех Эалы в этой встрече оказался безоговорочным. Чтобы завершить ее со счетом 6:2, 7:5, ей понадобилось ровно 100 минут.

Сказать, что филиппинская сенсация во Флориде родилась на пустом месте, конечно, нельзя. Несколько лет подряд Эала успешно выступала на юниорских турнирах Большого шлема. В 2022 году она выиграла US Open в одиночке, в 2020-м и 2021-м — в парном разряде соответственно Australian Open и Roland Garros (в Париже ее партнершей была россиянка Оксана Селехметьева). Кроме того, примерно пять лет назад Эала стояла второй в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса.

В 2023 году одаренная юниорка закончила тренировки в академии Рафаэля Надаля на Мальорке, причем символический выпускной диплом знаменитый испанец вручал ей вместе с Игой Швёнтек, возглавлявшей на тот момент мировой рейтинг.

После этого Эала довольно быстро вошла в топ-200 рейтинга WTA, но выше 134-го места там не поднималась и лишь сейчас добилась настоящего прорыва. Вне зависимости от результата полуфинала против американки Джессики Пегулы (четвертая в мире), который по московскому времени прошел в ночь с четверга на пятницу, она разом преодолеет в рейтинге не менее 60 ступеней, поднявшись в район 75-го места. Таким образом, вслед за Сесилом Мамиитом, родившимся в Лос-Анджелесе обладателем паспорта Филиппин, который осенью 1999 года на пике своей карьеры достигал восьмого десятка рейтинга АТР, это государство получило своего игрока и в топ-100 женской мировой классификации.

Другое дело, что рассуждать о далеких перспективах Александры Эалы пока не имеет смысла. Эта талантливая теннисистка обладает хорошим чувством мяча, прекрасно двигается по корту, но все же пока не отличается заметной физической мощью, без которой трудно попасть в мировую элиту, а еще сложнее — закрепиться там надолго. Кроме того, в Майами Эале сопутствовало определенное везение. Все-таки Елена Остапенко и Мэдисон Кис никогда не отличались стабильностью и часто подвержены срывам. Например, американка на предыдущем турнире в Индиан-Уэллсе в полуфинале смогла взять лишь один гейм у Арины Соболенко. Не на высоте сейчас находится и Ига Швёнтек. Она свой последний титул брала в июне прошлого года на Roland Garros и вступает в традиционно успешный для себя грунтовый сезон с признаками неуверенности в своих силах.

Евгений Федяков