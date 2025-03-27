«Новабев групп» выплатит дивиденды за 2024 год в 25 руб. на акцию

Совет директоров российской алкогольной компании «Новабев групп» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 25 руб. на одну акцию. Об этом компания сообщила на официальном сайте.

Общая сумма дивидендов алкогольной компании за 2024 год составила 2,44 млрд руб. без учета выплат по казначейским акциям. Точную дату проведения общего собрания акционеров сообщат позже. Выручка компании за 2024 год выросла на 16% и составила 135,5 млрд руб. При этом чистая прибыль «Новабев групп» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам года снизилась на 43% по сравнению с 2023-м — до 4,6 млрд руб.

«Новабев групп» — крупнейшая российская алкогольная компания. Производственные активы составляют пять ликеро-водочных заводов. К основным брендам компании относятся: водка Beluga, «Беленькая», «Архангельская», «Белая Сова», Orthodox, Parka, бренди «Золотой Резерв» и «Бастион», джин Green Baboon, виски Fox & Dogs и ром Devil’s Island.

В сентябре 2024 года акционеры «Новабев групп» одобрили дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 12,5 руб. на акцию. Право на получение выплат получили акционеры, включенные в реестр по состоянию на 11 октября.