ОмГТУ получит грант на 88 млн рублей для подготовки инженеров

Омский государственный технический университет (ОмГТУ) стал одним из 20 российских вузов — победителей грантового конкурса «Передовые инженерные школы» (ПИШ). Его итоги подвело Минобрнауки РФ.

ОмГТУ вошел в третью грантовую группу, каждый из участников которой получит 88,1 млн руб. Эти средства вуз должен направить на развитие совместно с бизнесом из реального сектора площадок для разработок и обучения студентов. Вместе с ним в группе оказались Череповецкий госуниверситет, Сахалинский госуниверситет, Воронежский госуниверситет и Московский технологический университет.

Гранты на развитие передовых инженерных школ в этом году получат 20 российскими вузов. Общий размер федерального финансирования составит 4,1 млрд руб. Вузам, вошедшим в первую группу, полагается по 311,8 млн руб. (таких пять), во вторую группу — по 210,1 млн руб. (их десять).

ПИШ направлены на подготовку специалистов для высокопроизводительных секторов экономики, ориентированных на экспорт. Школы финансируются за счет федеральных грантов на условиях софинансирования от бизнеса. Проект ПИШ был запущен в 2021 году. Сейчас действует 50 ПИШ в 23 регионах. В 2024 году в ПИШ обучались более 6 тыс. студентов. Еще 13,5 тыс. инженеров прошли в ПИШ программы повышения квалификации, а более 1,5 тыс. обучающихся — практики и стажировки. К 2030 году количество ПИШ должно удвоиться.

ОмГТУ создан в 1942 года в результате реорганизации Ворошиловградского вечернего машиностроительного института в Омский машиностроительный. Вуз готовит кадры для машиностроения, нефтехимии, информационных технологий, энергетики, гуманитарных наук, креативных индустрий и других. Одновременно в ОмГТУ обучается 15 тыс. студентов.

Михаил Кичанов