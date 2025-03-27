Три петербургских вуза получат более 630 млн рублей на развитие инженерных школ

Власти РФ подвели итоги грантового конкурса и распределили российские вузы на три группы по объему финансирования на 2025 год. Эти университеты — участники проекта «Передовые инженерные школы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как пишет «Ъ», Минобрнауки выделило пять вузов, которые получат по 311,8 млн рублей, десять — по 210,1 млн рублей и пять — по 88,1 млн рублей. Среди них три заведения Петербурга.

Речь идет о Санкт-Петербургском государственном университете, Санкт-Петербургском государственном электротехническом университет ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина), Петербургском государственном университете путей сообщения императора Александра I. Они получат по 210,1 млн рублей, которые направят развитие передовых инженерных школ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге девять вузов получат субсидии в размере 3,5 млрд рублей.

Татьяна Титаева