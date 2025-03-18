В Петербурге девять вузов получат субсидии в размере 3,5 млрд рублей

Правительство РФ опубликовало список учебных заведений, которые получат государственные субсидии. В него вошли девять вузов из Санкт-Петербурга. Выплаты осуществляются в рамках программы «Приоритет-2030».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Всего участниками программы стали 100 вузов из 41 региона России. Выплаты разделили на три группы, которые отличаются размером субсидий. Полученные деньги можно использовать для начисления зарплат преподавателям, закупку нового оборудования, обновление инфраструктуры, организацию научных мероприятий и привлечение исследователей мирового уровня.

В первую группу попали два петербургских вуза, которым выделят по 1 млрд рублей. Это Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Национальный исследовательский университет ИТМО. Такие же выплаты получат еще девять образовательных учреждений.

Еще 21 вуз распределили во вторую группу. Они получат в районе 460 млн рублей. В этой категории город представляют Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ имени В. И. Ульянова (Ленина) и Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.

Третьей группе вузов выделят субсидии до 100 млн рублей. В нее вошли 68 учебных заведений. В Петербурге выплаты получат пять образовательных учреждений: Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I.

Также правительство РФ определило список творческих вузов, которые получат по 100 млн рублей. Город на Неве в нем представляет Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сократить прием абитуриентов из регионов в вузы Петербурга. По мнению госпожи Матвиенко, университеты «штампуют» специалистов, которые не нужны рынку труда в таком количестве.

Кирилл Бевзюк