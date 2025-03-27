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Как в 2025 году распределились гранты между 20 вузами—участниками проекта «Передовые инженерные школы» второй волны

Первая группа — гранты в размере 311,8 млн руб.:

  • Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»;
  • Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти»;
  • Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ;
  • МИРЭА — Российский технологический университет;
  • Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П. А. Соловьева.

Вторая группа — гранты в размере 210,1 млн руб.:

  • Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет);
  • Тольяттинский государственный университет;
  • Санкт-Петербургский государственный университет;
  • Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова;
  • Тульский государственный университет;
  • Российский университет транспорта;
  • Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина);
  • Ульяновский государственный университет;
  • Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова;
  • Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I.

Третья группа — гранты в размере 88,1 млн руб. каждой:

  • Череповецкий государственный университет;
  • Сахалинский государственный университет;
  • Воронежский государственный университет;
  • Омский государственный технический университет;
  • Московский государственный технологический университет СТАНКИН.

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