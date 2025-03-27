Как в 2025 году распределились гранты между 20 вузами—участниками проекта «Передовые инженерные школы» второй волны
Первая группа — гранты в размере 311,8 млн руб.:
- Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»;
- Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти»;
- Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ;
- МИРЭА — Российский технологический университет;
- Рыбинский государственный авиационный технический университет им. П. А. Соловьева.
Вторая группа — гранты в размере 210,1 млн руб.:
- Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет);
- Тольяттинский государственный университет;
- Санкт-Петербургский государственный университет;
- Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М. Д. Миллионщикова;
- Тульский государственный университет;
- Российский университет транспорта;
- Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина);
- Ульяновский государственный университет;
- Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова;
- Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I.
Третья группа — гранты в размере 88,1 млн руб. каждой:
- Череповецкий государственный университет;
- Сахалинский государственный университет;
- Воронежский государственный университет;
- Омский государственный технический университет;
- Московский государственный технологический университет СТАНКИН.