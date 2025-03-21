Шойгу рассказал, как прошла встреча с Ким Чен Ыном

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу сообщил, что его переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном продолжались более двух часов. Они обсудили вопросы безопасности, ситуацию на Украине, а также отношения Москвы и Вашингтона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я считаю, что мы провели достаточно полезные, важные и нужные в нашей сегодняшней динамично развивающейся обстановке переговоры»,— рассказал журналистам секретарь Совбеза РФ (цитата по ТАСС). Он поблагодарил принимающую сторону за гостеприимство.

«Мы посмотрели результаты выполнения тех решений, которые были приняты по результатам двух визитов: визита товарища Ким Чен Ына в Россию и визита президента России в Пхеньян»,— добавил Сергей Шойгу.

Среди других тем они затронули «начало диалога» России с США и ряд аспектов, которые «так или иначе касаются вопросов безопасности в разных регионах, и на Корейском полуострове в частности», отметил господин Шойгу.

Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян сегодня утром. Помимо встречи с Ким Чен Ыном он планирует побеседовать и с другими представителями руководства Северной Кореи.

В январе глава МИД КНДР Цой Сон Хи побывала в Москве с трехдневным визитом. В феврале столицу посетила делегация Трудовой партии Кореи, она встречалась с представителями «Единой России». В том же месяце президент Владимир Путин принял в Кремле секретаря Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёна.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Узы стратегического партнерства».