Архитекторам предлагают приобщиться к метрострою и ВСМ

В Петербурге стартовал прием заявок на конкурс по разработке эскиза фасада будущей станции метро «Лиговский проспект — 2», сообщил вчера на встрече с журналистами главный архитектор Петербурга Павел Соколов. Среди основных требований к конкурсантам господин Соколов выделил высокую репутацию, не менее чем пятилетний опыт работы с объектами в историческом центре, а также наличие реализованных или прошедших согласования проектов в исторических районах города. Именно из-за возможности создать что-то новое «в 200 метрах от Невского» конкурс будет интересен архитекторам, убеждены участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станцию «Лиговский проспект-2» будут на месте нынешнего бизнес-центра ООО «Аванта», расположенного на Лиговском проспекте, 52к (справа)

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Станцию «Лиговский проспект-2» будут на месте нынешнего бизнес-центра ООО «Аванта», расположенного на Лиговском проспекте, 52к (справа)

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Конкурсантам предлагается разработать композиционно-образное решение в соответствии с градостроительными регламентами и материалами, учитывающими исторический ландшафт Лиговского проспекта и окружающей застройки. Первый этап конкурса будет открытым и пройдет в форме квалификационного отбора по портфолио. Принять участие в нем смогут архитекторы, архитектурные бюро (мастерские) и дизайнеры. Заявки будут принимать до 7 апреля. Победители получат денежную премию в размере 2,4 млн рублей за первое место, по 1,8 и 1,2 млн рублей — за второе и третье места соответственно. Итоги подведут в июле.

Вестибюль станции «Лиговский проспект — 2» будет соединен подземным переходом с действующей станцией «Лиговский проспект» и интегрирован в терминал высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСМ). Второй выход со станции метро «Лиговский проспект» должны построить к запуску движения ВСМ, старт которого намечен в апреле 2028 года. Шестиэтажное здание с максимально возможной высотой в 28 метров призвано стать лицом высокоскоростной магистрали. Первый этаж нового вестибюля планируется делать с отступом в глубину здания для создания своего рода лоджии, что разумно, учитывая большой поток людей, уточнил руководитель экспертного совета конкурса, заслуженный архитектор РФ Владимир Линов. В здании, кроме выхода со станции, планируется также разместить интерактивный музей подземки, помещение для работы с клиентами, предприятия общественного питания и офисные помещения.

Строить станцию будут на месте нынешнего бизнес-центра, расположенного на Лиговском проспекте, 52, который предполагается снести. Здание находится в собственности ООО «Аванта» Марины Гордейчук. В конце прошлого года СМИ писали, что ни городские власти, ни представители метрополитена или РЖД не связывались с руководством компании в связи с планами по размещению на месте объекта вестибюля метро.

В ООО «Аванта» на звонки «Ъ-СПб» не ответили. В комитете имущественных отношений на момент подготовки публикации не предоставили информацию по переговорам об изъятии здания под строительство вестибюля и взаимодействию ведомства с собственником БЦ.

Марина Преображенская, старший юрист практики «Недвижимость. Земля. Строительство» юридической фирмы Vegas Lex, напоминает, что для указанных целей допускается изъятие земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в частной собственности. «Оспаривать по существу решение об изъятии малоперспективно, так как такое основание для изъятия прямо предусмотрено законом (ст. 49 Земельного кодекса РФ). Оспаривание целесообразно лишь при наличии серьезных процедурных нарушений при принятии госорганом самого решения»,— отмечает юрист.

Строительство объектов ВСМ — законное основание для изъятия объектов недвижимости для государственных нужд, дополняет партнер практики «Недвижимость и строительство» юридической компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максим Кузнеченков. «То, что уже начались работы по подготовке проекта планировки территории, говорит о том, что процедура подготовки к изъятию уже была запущена»,— обращает внимание он. Собственник в любом случае получает возмещение в размере рыночной стоимости изымаемого объекта недвижимости, говорят юристы. В размер возмещения могут также включаться убытки и упущенная выгода.

На практике государственные органы часто не учитывают в полной мере интересы правообладателя изымаемой недвижимости и существенно занижают размер возмещения, предупреждает госпожа Преображенская. «Для того чтобы противостоять несправедливому размеру компенсации, собственнику необходимо провести свою оценку рыночной стоимости объекта недвижимости и убытков, причиненных изъятием (внесудебные отчеты об оценке). Такие отчеты могут быть использованы правообладателем недвижимости для переговоров с госорганами по размеру компенсации и представлены в суд в качестве доказательства, если спор о стоимости имущества будет передан на рассмотрение суда»,— объясняет она.

Господин Кузнеченков констатирует, что в России сформирована обширная судебная практика по данным спорам. В случае если уполномоченным органом была соблюдена процедура изъятия и имеется вся необходимая документация, подтверждающая планируемое размещение объекта федерального значения, суды редко встают на сторону собственников, делится наблюдениями юрист. «Нередко собственники, зная о возможном изъятии, пытаются оспаривать документацию по планировке территории или даже изменения в схему территориального планирования. Так, в 2024 году было рассмотрено дело по иску собственников домов в Новгородской области, пытавшихся добиться отмены изменений в схему территориального планирования РФ, предполагавших размещение объектов ВСМ. Суд отказал истцам»,— привел пример господин Кузнеченков.

Большинство опрошенных архитекторов сказали «Ъ-СПб», что пока знакомятся с условиями конкурса. Александр Стариков, партнер архитектурного бюро Syntaxis, высказался, что в Санкт-Петербурге с его сложным морфотипом застройки и большим количеством памятников с охранным статусом крайне сложно выработать интересные и сбалансированные решения в вопросах строительства метрополитена. «С одной стороны, идея проектировать новые объекты для подземки с участием современных архитекторов, в том числе молодых, является амбициозной, а с другой — правильной и взвешенной. Благодаря конкурсу многие бюро получат уникальную возможность попробовать свои силы в такой нетривиальной типологии»,— подчеркнул господин Стариков и добавил, что сходную практику уже несколько лет с успехом применяют в Москве, где за счет свежих идей, найденных в рамках открытых конкурсов, новые станции получаются выразительными и запоминающимися. «Например, некоторые художественные решения в рамках станций "Марьина роща" или "Нагатинский затон" уже стали частью карты достопримечательностей столицы»,— рассказал архитектор.

Основатель и руководитель архитектурного бюро «А.Лен» Сергей Орешкин сообщил «Ъ-СПб», что его студия примет участие в конкурсе. «Лицевой фронт, практически 200 метров от Невского проспекта, и это советское здание, закрывшее дыру на сформированной улице... Ну так это милое дело восстановить там некую архитектурную справедливость,— перечислил доводы в пользу участия архитектор.— Участвовать надо как минимум для того, чтобы город увидел, какие варианты могут быть. Даже если не получиться выиграть, то, по крайней мере, станет понятно, в какую сторону городу двигаться точно не надо».

Свои заявки на участие в конкурсе наверняка подадут многие молодые архитекторы, рассуждает господин Орешкин, а среди работ, скорее всего, будет много деструктивных проектов. «Но все равно будет полезно порисовать. Я думаю, что конкурс пройдет отлично»,— заключил он.

Владимир Колодчук, Александра Тен