Российские спортсмены допущены до международных турниров по гребному слалому

Международная федерация каноэ (ICF) допустила россиян до участия в ключевых стартах сезона-2025 по гребному слалому в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гребного слалома России в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная команда России по гребному слалому

Фото: Федерация гребного слалома России Сборная команда России по гребному слалому

Фото: Федерация гребного слалома России

Сборная России по гребному слалому примет участие в чемпионате Европы в Париже, чемпионате мира в Пенрите (Австралия), в первом и втором этапах Кубка мира в Сеу-де-Уржель (Испания) и По (Франция), а также в мировом первенстве среди спортсменов до 19 и 24 лет в Фуа (Франция).

В 2022 году в связи с началом специальной военной операции ICF отстранила российских слаломистов от международных соревнований. В январе 2025 года организация одобрила россиянам статус нейтральных атлетов.

Таисия Орлова