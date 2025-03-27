МВД задержало создателей вируса Mamont для кражи денег через СМС

Сотрудники МВД задержали троих подозреваемых в создании и распространении вредоносной программы «Мамонт», которая использовалась для хищения средств с банковских карт. По данным ведомства, злоумышленники причастны более чем к 300 эпизодам кибермошенничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники МВД задержали троих подозреваемых в создании и распространении вредоносной программы «Мамонт»

Фото: МВД РФ Сотрудники МВД задержали троих подозреваемых в создании и распространении вредоносной программы «Мамонт»

Фото: МВД РФ

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, преступники распространяли вирус через Telegram-каналы под видом легальных приложений и видеофайлов. После заражения устройства программа перехватывала СМС-сообщения банков и позволяла переводить деньги на подконтрольные номера и электронные кошельки.

Операцию по задержанию провели сотрудники управления «К» МВД совместно с коллегами из Саратовской, Тульской и Ульяновской областей. Следователем следственной части УМВД России по городу Саратову возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации») и 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

Ранее МВД сообщало, что вирус использует apk-файлы. Мошенники сопровождают их вопросами типа «Это ты на видео?» или включающими слово «видео» в название.