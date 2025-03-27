РКН продолжит проверять сервисы на использование зарубежных серверов

Роскомнадзор продолжит плановые проверки российских интернет-сервисов и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры, сообщили «Ъ» в ведомстве.

«Исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы упомянутых сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета»,— пояснили в ведомстве.

По данным «Ъ», проверки проводятся в контексте недавних кибератак. 26 марта хакеры атаковали компьютерную инфраструктуру «ЛУКОЙЛа». 21 марта DDoS-атакам подвергся провайдер домашнего интернета Lovit. В феврале атаковали микрофинансовую организацию CarMoney, в январе — «Росэлторг» и «Ростелеком».

Подробнее о кибератаке на инфраструктуру «ЛУКОЙЛа» — в материале «Ъ».