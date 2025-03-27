Перевод и адаптация видеоконтента в России

В целом после ухода мейджоров в лице Disney, Warner Bros., Universal Pictures, Sony студии дубляжа столкнулись с кризисом и даже были вынуждены сократить расходы. Среди них — одна из старейших и крупнейших компаний «Невафильм», которая урезала траты на 90%, «Мосфильм-Мастер». Часть из участников рынка переориентировалась на работу с переводами на иностранные языки для отечественных кинокомпаний, например RuFilms. Они же продолжили заниматься дубляжом и переводом субтитров для русскоговорящих зрителей за пределами РФ.

Российские фильмы за прошлый год собрали в иностранном прокате $16,6 млн против $17,6 млн в 2023 году (см. “Ъ” от 29 января). Ключевым рынком для экспорта стал Китай. По данным сервиса по поиску вакансий «ГородРабот.ру», средняя зарплата актера озвучки в прошлом году составила 49,4 тыс. руб. Годом ранее этот показатель был на уровне 27,7 тыс. руб.