Что такое ГК «Русагро»

Компания основана в 1995 году экс-сенатором Вадимом Мошковичем. В 2003 году преобразована в холдинг. «Русагро» — один из крупнейших российских производителей масложировой продукции, сахара и мяса. Портфель брендов включает марки «Мечта хозяйки», «Щедрое лето», «Русский сахар», «Чайкофский», «Слово мясника», «Ряба», «Готовим дома» и пр. Также группа выращивает зерновые, масличные, сахарную свеклу. Земельный банк группы — 707 тыс. га.

Активы компании расположены в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Нижегородской, Волгоградской, Тульской областях, Башкирии, Приморском крае.

Штаб-квартира холдинга находится в Белгороде. В Москве расположено обособленное подразделение ГК «Русагро». В компании работают около 23 тыс. человек. Генеральный директор — Тимур Липатов.

В 2011 году головная компания группы, кипрская Ros Agro plc, провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Тогда компания привлекла $330 млн, в апреле 2016-го в ходе SPO группы — еще $250 млн.

В 2022 году Granada Capital CY Limited (структура Вадима Мошковича) продала 7,22% (1 млн 973,599 тыс. акций) Ros Agro (головная структура «Русагро»). С учетом этого доля господина Мошковича в «Русагро» снизилась с 57% до менее 50%.

Выручка ГК «Русагро» в 2024 году составила 340,1 млрд руб. (на 23,2% больше, чем годом ранее). Скорректированный показатель EBITDA — 52,99 млрд руб. Чистая прибыль — 31,6 млрд руб.