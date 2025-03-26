«Спартак» обыграл «Северсталь» в первом матче серии play-off КХЛ

Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над череповецкой «Северсталью» в овертайме со счетом 5:4 в первом матче серии play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Спартак» вышел вперед в серии — 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Автором победной шайбы стал Николай Голдобин. Также в составе «Спартака» отличились Ансель Галимов (9-я минута), Сергей Лукьянцев (16-я), Александр Пашин (32-я), Герман Рубцов (49-я). У «Северстали» шайбы забросили Николай Чебыкин (3-я), Александр Скоренов (7-я), Андрей Чуркин (24-я), Руслан Абросимов (30-я).

Следующий матч между «Спартаком» и «Северсталью» состоится 28 марта в Москве.

Таисия Орлова