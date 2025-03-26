Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Страх не должен быть инструментом морали»

Фанни Ардан выступила в защиту Жерара Депардье

В уголовном суде Парижа продолжается рассмотрение дела актера Жерара Депардье, обвиняемого в «сексуальной агрессии». После выступления женщин, ставших, по их уверениям, четыре года назад жертвами приставаний актера, суд заслушал свидетелей. Среди них была известная французская актриса Фанни Ардан, которая произнесла речь в защиту партнера по фильмам и давнего друга.

Фанни Ардан в суде Парижа по делу Жерара Депардье, обвиняемого в «сексуальной агрессии»

Фанни Ардан в суде Парижа по делу Жерара Депардье, обвиняемого в «сексуальной агрессии»

Фото: Aurelien Morissard / AP

Фанни Ардан в суде Парижа по делу Жерара Депардье, обвиняемого в «сексуальной агрессии»

Фото: Aurelien Morissard / AP

«Истина — это самая сложная вещь для определения, потому что никогда не существует одной-единственной правды»,— начала Фанни Ардан, произнеся клятву говорить суду только правду.— «Я подруга Жерара, знаю его давно, и потому могу говорить за него перед этим судом».

«Каждая форма гения несет в себе что-то экстравагантное, непокорное, опасное»,— настаивала она. «Я хочу объяснить, почему Жерар — такой выдающийся актер. У него гениальный дар привносить в свои роли противоречия, сочетание света и тени, добра и зла. Жерар играл своих персонажей, отдавая всего себя, со всеми своими лучшими и худшими сторонами. Можно задаваться вопросом, почему его знают и любят по всему миру, от Кубы до Владивостока. Потому что все зрители мира могут узнать себя в его героях. Никто не может идентифицировать себя с образом “идеального человека”, а он совсем не идеален».

Фанни Ардан подчеркнула, что Депардье никогда не делает разницы между людьми и не щадит своих собеседников, если приходит в гнев: «Он разговаривал одинаково с президентом Франсуа Миттераном, с Фиделем Кастро или простым электриком. Да, Жерар занимает много пространства на съемочной площадке. Да, у него громкий голос. Да, он груб, он ругается. Но он всегда вел себя как вулкан — с добром и злом, полностью отдаваясь искусству».

С горечью актриса призналась, что сама испытывала сомнения и страх перед заседанием: «Когда я получила письмо с вызовом в суд, я сначала не хотела приходить. Но потом подумала, что всю жизнь буду укорять себя за трусость. А ради чего?» Ей казалось важным донести до судей и публики, до молодых людей, обвиняющих актера, свое видение ситуации, выходящее за рамки конкретного процесса. «Я понимаю, что мир изменился, что общество изменилось, что наши ориентиры стали другими, что есть вещи, которые раньше терпели, а теперь нет. И социальные институты существуют, чтобы преобразовывать общество. Многие не пришли сюда защищать Жерара, потому что боятся потерять свою работу. Но я уверена: страх не должен становиться способом управлять гражданами. Страх не должен быть инструментом морали».

76-летняя актриса, родившаяся в тот же год, что и Жерар Депардье, закончила свою речь просто: «Если бы я не пришла защищать своего друга, я не простила бы это себе. Я верю только в протянутую руку, в прощение, в дружбу и любовь».

Председатель суда вежливо поблагодарил актрису за «прекрасное описание», но тут же напомнил: «Мы здесь не для того, чтобы читать морали, а для того, чтобы применить закон. Жерару Депардье предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах».

Фанни Ардан снималась вместе с Депардье в фильме «Зеленые ставни» Жана Беккера и присутствовала на площадке, где Депардье дал волю рукам и словам. Судья спросил у свидетельницы, видела ли она на съемках фильма жесты, слова или действия, которые могли бы быть восприняты как форма сексуальных домогательств.

Кто обвиняет Жерара Депардье и что ему грозит

«Я, Фанни Ардан, никогда не видела ничего, что показалось бы мне шокирующим»,— ответила актриса. Она напомнила, что великий актер — всего лишь человек, всего лишь мужчина, а не сказочный людоед. «Жерар — это человек, которому можно велеть заткнуться. Я сама женщина. Я тоже сталкивалась с такими случаями. Я отбивалась, раздавала пощечины, ругалась... Но на этих съемках лично я не видела таких случаев. Грубые слова — да, слышала. Но разве это теперь тоже запрещено?»

Возвращаясь на скамью свидетелей, Фанни Ардан добавила: «Я всегда любила быть с Жераром, потому что люблю жизнь — с ее насилием, радостью, грустью, отчаянием и вдруг — неожиданной добротой и мягкостью. Я выросла вместе с ним в кино».

Когда Фанни Ардан покинула трибуну, Депардье встал. Актриса обняла его за голову и крепко поцеловала в обе щеки. Журналисты отметили, что ее последний жест был настолько выразительным, что никакой режиссер не смог бы так поставить ключевую сцену процесса.

Алексей Тарханов, Париж

Фотогалерея

«Последний священный монстр кинематографа»

Предыдущая фотография
«Франция — тоскливое место» &lt;br>Жерар Ксавье Марсель Депардье родился 27 декабря 1948 года во французском городе Шатору в многодетной и небогатой семье жестянщика

«Франция — тоскливое место»
Жерар Ксавье Марсель Депардье родился 27 декабря 1948 года во французском городе Шатору в многодетной и небогатой семье жестянщика

Фото: INA / Contributor / Getty Images

«Я не боюсь ничего, кроме людской глупости. Я стараюсь избегать ее, но, когда не получается, просто смотрю и улыбаюсь» &lt;br>В детстве Жерар Депардье заикался и долго не мог научиться нормально разговаривать

«Я не боюсь ничего, кроме людской глупости. Я стараюсь избегать ее, но, когда не получается, просто смотрю и улыбаюсь»
В детстве Жерар Депардье заикался и долго не мог научиться нормально разговаривать

Фото: AP

В начале 1960-х годов будущий актер чуть не попал в исправительную колонию для несовершеннолетних, связавшись с компанией, которая занималась перепродажей краденого топлива. Отцу актера удалось уладить проблемы с полицией, а в 1965 году Депардье вместе с другом уехал в Париж

В начале 1960-х годов будущий актер чуть не попал в исправительную колонию для несовершеннолетних, связавшись с компанией, которая занималась перепродажей краденого топлива. Отцу актера удалось уладить проблемы с полицией, а в 1965 году Депардье вместе с другом уехал в Париж

Фото: Luca Bruno / AP

«Я не большое домашнее животное, а зверь, который может укусить, если его кто-нибудь вздумает обидеть»&lt;br> Своей брутальной внешностью Жерар Депардье отчасти обязан походам в боксерскую студию: во время одного из матчей будущему актеру сломали нос

«Я не большое домашнее животное, а зверь, который может укусить, если его кто-нибудь вздумает обидеть»
Своей брутальной внешностью Жерар Депардье отчасти обязан походам в боксерскую студию: во время одного из матчей будущему актеру сломали нос

Фото: Reuters

«Я абсолютно лишен тщеславия. Нет ничего более глупого, чем успех. Нельзя преодолевать стометровку за 9,9 секунды в каждом забеге»&lt;br> В Париже Жерар Депардье за компанию с другом посетил занятие по актерскому мастерству, а год спустя уже самостоятельно отправился на прослушивание в актерскую школу Жана-Лорана Коше. Директор школы не только принял Депардье на курс, но и оплатил ему лечение у логопеда

«Я абсолютно лишен тщеславия. Нет ничего более глупого, чем успех. Нельзя преодолевать стометровку за 9,9 секунды в каждом забеге»
В Париже Жерар Депардье за компанию с другом посетил занятие по актерскому мастерству, а год спустя уже самостоятельно отправился на прослушивание в актерскую школу Жана-Лорана Коше. Директор школы не только принял Депардье на курс, но и оплатил ему лечение у логопеда

Фото: Luca Bruno / AP

«Отношение между актером и режиссером похоже на любовную историю между мужчиной и женщиной. Что ж, мне иногда приходиться быть женщиной»&lt;br> Актерская деятельность Жерара Депардье началась в любительском театре «Кафе де ля Гар». Позднее он выступал на сцене парижского Театра Мадлен, Национального театра Шайо, Театра Елисейских полей

«Отношение между актером и режиссером похоже на любовную историю между мужчиной и женщиной. Что ж, мне иногда приходиться быть женщиной»
Актерская деятельность Жерара Депардье началась в любительском театре «Кафе де ля Гар». Позднее он выступал на сцене парижского Театра Мадлен, Национального театра Шайо, Театра Елисейских полей

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

В 1980-х годах широкую популярность актеру принесли роли в комедийных фильмах с участием Пьера Ришара: «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983), «Беглецы» (1986)

В 1980-х годах широкую популярность актеру принесли роли в комедийных фильмах с участием Пьера Ришара: «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983), «Беглецы» (1986)

Фото: Christian Charisius / Reuters

В 1970 году Жерар Депардье женился на актрисе Элизабет Гиньо, их брак продлился 26 лет. У пары родилось двое детей — сын Гийом (умер в 2008 году) и дочь Жюли. У актера есть также внебрачный сын Жан и дочь Роксана

В 1970 году Жерар Депардье женился на актрисе Элизабет Гиньо, их брак продлился 26 лет. У пары родилось двое детей — сын Гийом (умер в 2008 году) и дочь Жюли. У актера есть также внебрачный сын Жан и дочь Роксана

Фото: Tomer Apelbaum / Reuters

В 1991 году Жерар Депардье получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Вид на жительство». Актер дважды награждался французской кинопремией «Сезар» за роли в фильмах «Последнее метро» (в 1981 году) и «Сирано де Бержерак» (1991) — за роль в этом фильме он также получил награду Каннского кинофестиваля

В 1991 году Жерар Депардье получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Вид на жительство». Актер дважды награждался французской кинопремией «Сезар» за роли в фильмах «Последнее метро» (в 1981 году) и «Сирано де Бержерак» (1991) — за роль в этом фильме он также получил награду Каннского кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Иванова/Коммерсантъ-Киев  /  купить фото

«Моя работа связана с необходимостью любить жизнь во всех ее проявлениях»&lt;br> По мнению критиков, среди выдающихся фильмов Депардье также «Двадцатый век», «Последнее метро», «Соседка», «Невезучие», «Простая формальность», «Красотки»

«Моя работа связана с необходимостью любить жизнь во всех ее проявлениях»
По мнению критиков, среди выдающихся фильмов Депардье также «Двадцатый век», «Последнее метро», «Соседка», «Невезучие», «Простая формальность», «Красотки»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В 1996 году актер стал кавалером французского ордена Почетного легиона. На счету Жерара Депардье более 200 ролей, он продолжает сниматься в кино

В 1996 году актер стал кавалером французского ордена Почетного легиона. На счету Жерара Депардье более 200 ролей, он продолжает сниматься в кино

Фото: Riccardo De Luca / AP

«Я не только актер, но и бизнесмен»&lt;br> Помимо съемок в кино Жерар Депардье занимается виноделием: он владеет виноградниками в нескольких регионах Франции, Алжире, Испании, США и ряде других стран. Актер также открыл несколько ресторанов, в том числе в Санкт-Петербурге, и даже написал поваренную книгу

«Я не только актер, но и бизнесмен»
Помимо съемок в кино Жерар Депардье занимается виноделием: он владеет виноградниками в нескольких регионах Франции, Алжире, Испании, США и ряде других стран. Актер также открыл несколько ресторанов, в том числе в Санкт-Петербурге, и даже написал поваренную книгу

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

В декабре 2012 года Жерар Депардье переселился в Бельгию во избежание уплаты налога на роскошь, а спустя несколько дней объявил об отказе от французского гражданства. В письме премьер-министру Франции он пояснил, что «понятие “патриотизм“ устарело, и он считает себя гражданином мира, а не Франции». 1 января 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства

В декабре 2012 года Жерар Депардье переселился в Бельгию во избежание уплаты налога на роскошь, а спустя несколько дней объявил об отказе от французского гражданства. В письме премьер-министру Франции он пояснил, что «понятие “патриотизм“ устарело, и он считает себя гражданином мира, а не Франции». 1 января 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства

Фото: Mikhail Klimentyev / RIA Novosti / Reuters

«Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы... Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления. Мой отец в свое время был коммунистом и слушал Радио Москвы! Это тоже часть моей культуры… Я очень люблю вашего президента Владимира Путина, и это взаимно… Россия — страна великой демократии, это не та страна, где премьер-министр мог бы назвать гражданина своей страны жалким человеком»

«Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы... Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления. Мой отец в свое время был коммунистом и слушал Радио Москвы! Это тоже часть моей культуры… Я очень люблю вашего президента Владимира Путина, и это взаимно… Россия — страна великой демократии, это не та страна, где премьер-министр мог бы назвать гражданина своей страны жалким человеком»

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

«Нужно быть очень сильным, чтобы быть русским» &lt;br>21 февраля 2012 года Депардье официально получил регистрацию в городе Саранск. Вскоре получил звание почетного гражданина Чеченской республики из рук Рамзана Кадырова и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном

«Нужно быть очень сильным, чтобы быть русским»
21 февраля 2012 года Депардье официально получил регистрацию в городе Саранск. Вскоре получил звание почетного гражданина Чеченской республики из рук Рамзана Кадырова и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном

Фото: Andrei Stasevich / BelTA / AP

«В России нет мелочности, она полна великих чувств. И за этими чувствами скрыто великое целомудрие» &lt;br>В 2020 актер рассказывал, что Владимир Путин много учил его геополитике. По воспоминаниям Депардье, российский президент любит говорить об истории и религии. Актер отмечал, что «хорошо знает» Путина, и именно глава РФ помог ему понять сложную «русскую душу» &lt;br>На фото: c певицей Зарой на концерте в «Лужниках»

«В России нет мелочности, она полна великих чувств. И за этими чувствами скрыто великое целомудрие»
В 2020 актер рассказывал, что Владимир Путин много учил его геополитике. По воспоминаниям Депардье, российский президент любит говорить об истории и религии. Актер отмечал, что «хорошо знает» Путина, и именно глава РФ помог ему понять сложную «русскую душу»
На фото: c певицей Зарой на концерте в «Лужниках»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В декабре 2018 Депардье прописался в Новосибирске. Его бизнес-партнер Юлия Мосман пояснила, что команда актера запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с распространением и производством продуктов питания. Актер также владеет бельгийским и алжирским паспортами

В декабре 2018 Депардье прописался в Новосибирске. Его бизнес-партнер Юлия Мосман пояснила, что команда актера запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с распространением и производством продуктов питания. Актер также владеет бельгийским и алжирским паспортами

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В июле 2015 года Депардье стал персоной нон грата на Украине. В том же году года СБУ внесла актера в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. В апреле 2022 года Депардье осудил спецоперацию России на Украине, раскритиковал Владимира Путина за «безумные действия» и пообещал передать в помощь украинцам средства, которые он получит за три своих апрельских концерта

В июле 2015 года Депардье стал персоной нон грата на Украине. В том же году года СБУ внесла актера в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. В апреле 2022 года Депардье осудил спецоперацию России на Украине, раскритиковал Владимира Путина за «безумные действия» и пообещал передать в помощь украинцам средства, которые он получит за три своих апрельских концерта

Фото: Ammar Abd Rabbo / El Gouna Film Festival / AFP

Весной 2023 года 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии. По их словам, в 2004–2022 годах актер совершал насилие на съемочных площадках и в общественных местах. Сам актер и его адвокаты это отрицают. В декабре 50 французских деятелей культуры, в том числе актер Пьер Ришар подписали письмо в защиту Депардье. По словам авторов письма, Депардье — один из величайших актеров и «последний священный монстр кинематографа»

Весной 2023 года 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии. По их словам, в 2004–2022 годах актер совершал насилие на съемочных площадках и в общественных местах. Сам актер и его адвокаты это отрицают. В декабре 50 французских деятелей культуры, в том числе актер Пьер Ришар подписали письмо в защиту Депардье. По словам авторов письма, Депардье — один из величайших актеров и «последний священный монстр кинематографа»

Фото: Tristar Media / Getty Images

Следующая фотография
1 / 19

«Франция — тоскливое место»
Жерар Ксавье Марсель Депардье родился 27 декабря 1948 года во французском городе Шатору в многодетной и небогатой семье жестянщика

Фото: INA / Contributor / Getty Images

«Я не боюсь ничего, кроме людской глупости. Я стараюсь избегать ее, но, когда не получается, просто смотрю и улыбаюсь»
В детстве Жерар Депардье заикался и долго не мог научиться нормально разговаривать

Фото: AP

В начале 1960-х годов будущий актер чуть не попал в исправительную колонию для несовершеннолетних, связавшись с компанией, которая занималась перепродажей краденого топлива. Отцу актера удалось уладить проблемы с полицией, а в 1965 году Депардье вместе с другом уехал в Париж

Фото: Luca Bruno / AP

«Я не большое домашнее животное, а зверь, который может укусить, если его кто-нибудь вздумает обидеть»
Своей брутальной внешностью Жерар Депардье отчасти обязан походам в боксерскую студию: во время одного из матчей будущему актеру сломали нос

Фото: Reuters

«Я абсолютно лишен тщеславия. Нет ничего более глупого, чем успех. Нельзя преодолевать стометровку за 9,9 секунды в каждом забеге»
В Париже Жерар Депардье за компанию с другом посетил занятие по актерскому мастерству, а год спустя уже самостоятельно отправился на прослушивание в актерскую школу Жана-Лорана Коше. Директор школы не только принял Депардье на курс, но и оплатил ему лечение у логопеда

Фото: Luca Bruno / AP

«Отношение между актером и режиссером похоже на любовную историю между мужчиной и женщиной. Что ж, мне иногда приходиться быть женщиной»
Актерская деятельность Жерара Депардье началась в любительском театре «Кафе де ля Гар». Позднее он выступал на сцене парижского Театра Мадлен, Национального театра Шайо, Театра Елисейских полей

Фото: Matthias Rietschel / Reuters

В 1980-х годах широкую популярность актеру принесли роли в комедийных фильмах с участием Пьера Ришара: «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983), «Беглецы» (1986)

Фото: Christian Charisius / Reuters

В 1970 году Жерар Депардье женился на актрисе Элизабет Гиньо, их брак продлился 26 лет. У пары родилось двое детей — сын Гийом (умер в 2008 году) и дочь Жюли. У актера есть также внебрачный сын Жан и дочь Роксана

Фото: Tomer Apelbaum / Reuters

В 1991 году Жерар Депардье получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Вид на жительство». Актер дважды награждался французской кинопремией «Сезар» за роли в фильмах «Последнее метро» (в 1981 году) и «Сирано де Бержерак» (1991) — за роль в этом фильме он также получил награду Каннского кинофестиваля

Фото: Коммерсантъ / Анастасия Иванова/Коммерсантъ-Киев  /  купить фото

«Моя работа связана с необходимостью любить жизнь во всех ее проявлениях»
По мнению критиков, среди выдающихся фильмов Депардье также «Двадцатый век», «Последнее метро», «Соседка», «Невезучие», «Простая формальность», «Красотки»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В 1996 году актер стал кавалером французского ордена Почетного легиона. На счету Жерара Депардье более 200 ролей, он продолжает сниматься в кино

Фото: Riccardo De Luca / AP

«Я не только актер, но и бизнесмен»
Помимо съемок в кино Жерар Депардье занимается виноделием: он владеет виноградниками в нескольких регионах Франции, Алжире, Испании, США и ряде других стран. Актер также открыл несколько ресторанов, в том числе в Санкт-Петербурге, и даже написал поваренную книгу

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

В декабре 2012 года Жерар Депардье переселился в Бельгию во избежание уплаты налога на роскошь, а спустя несколько дней объявил об отказе от французского гражданства. В письме премьер-министру Франции он пояснил, что «понятие “патриотизм“ устарело, и он считает себя гражданином мира, а не Франции». 1 января 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства

Фото: Mikhail Klimentyev / RIA Novosti / Reuters

«Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы... Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления. Мой отец в свое время был коммунистом и слушал Радио Москвы! Это тоже часть моей культуры… Я очень люблю вашего президента Владимира Путина, и это взаимно… Россия — страна великой демократии, это не та страна, где премьер-министр мог бы назвать гражданина своей страны жалким человеком»

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

«Нужно быть очень сильным, чтобы быть русским»
21 февраля 2012 года Депардье официально получил регистрацию в городе Саранск. Вскоре получил звание почетного гражданина Чеченской республики из рук Рамзана Кадырова и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном

Фото: Andrei Stasevich / BelTA / AP

«В России нет мелочности, она полна великих чувств. И за этими чувствами скрыто великое целомудрие»
В 2020 актер рассказывал, что Владимир Путин много учил его геополитике. По воспоминаниям Депардье, российский президент любит говорить об истории и религии. Актер отмечал, что «хорошо знает» Путина, и именно глава РФ помог ему понять сложную «русскую душу»
На фото: c певицей Зарой на концерте в «Лужниках»

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В декабре 2018 Депардье прописался в Новосибирске. Его бизнес-партнер Юлия Мосман пояснила, что команда актера запускает в Новосибирске бизнес, который будет связан с распространением и производством продуктов питания. Актер также владеет бельгийским и алжирским паспортами

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В июле 2015 года Депардье стал персоной нон грата на Украине. В том же году года СБУ внесла актера в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. В апреле 2022 года Депардье осудил спецоперацию России на Украине, раскритиковал Владимира Путина за «безумные действия» и пообещал передать в помощь украинцам средства, которые он получит за три своих апрельских концерта

Фото: Ammar Abd Rabbo / El Gouna Film Festival / AFP

Весной 2023 года 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии. По их словам, в 2004–2022 годах актер совершал насилие на съемочных площадках и в общественных местах. Сам актер и его адвокаты это отрицают. В декабре 50 французских деятелей культуры, в том числе актер Пьер Ришар подписали письмо в защиту Депардье. По словам авторов письма, Депардье — один из величайших актеров и «последний священный монстр кинематографа»

Фото: Tristar Media / Getty Images

Смотреть

Новости компаний Все