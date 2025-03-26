«Страх не должен быть инструментом морали»

В уголовном суде Парижа продолжается рассмотрение дела актера Жерара Депардье, обвиняемого в «сексуальной агрессии». После выступления женщин, ставших, по их уверениям, четыре года назад жертвами приставаний актера, суд заслушал свидетелей. Среди них была известная французская актриса Фанни Ардан, которая произнесла речь в защиту партнера по фильмам и давнего друга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фанни Ардан в суде Парижа по делу Жерара Депардье, обвиняемого в «сексуальной агрессии»

Фото: Aurelien Morissard / AP Фанни Ардан в суде Парижа по делу Жерара Депардье, обвиняемого в «сексуальной агрессии»

Фото: Aurelien Morissard / AP

«Истина — это самая сложная вещь для определения, потому что никогда не существует одной-единственной правды»,— начала Фанни Ардан, произнеся клятву говорить суду только правду.— «Я подруга Жерара, знаю его давно, и потому могу говорить за него перед этим судом».

«Каждая форма гения несет в себе что-то экстравагантное, непокорное, опасное»,— настаивала она. «Я хочу объяснить, почему Жерар — такой выдающийся актер. У него гениальный дар привносить в свои роли противоречия, сочетание света и тени, добра и зла. Жерар играл своих персонажей, отдавая всего себя, со всеми своими лучшими и худшими сторонами. Можно задаваться вопросом, почему его знают и любят по всему миру, от Кубы до Владивостока. Потому что все зрители мира могут узнать себя в его героях. Никто не может идентифицировать себя с образом “идеального человека”, а он совсем не идеален».

Фанни Ардан подчеркнула, что Депардье никогда не делает разницы между людьми и не щадит своих собеседников, если приходит в гнев: «Он разговаривал одинаково с президентом Франсуа Миттераном, с Фиделем Кастро или простым электриком. Да, Жерар занимает много пространства на съемочной площадке. Да, у него громкий голос. Да, он груб, он ругается. Но он всегда вел себя как вулкан — с добром и злом, полностью отдаваясь искусству».

С горечью актриса призналась, что сама испытывала сомнения и страх перед заседанием: «Когда я получила письмо с вызовом в суд, я сначала не хотела приходить. Но потом подумала, что всю жизнь буду укорять себя за трусость. А ради чего?» Ей казалось важным донести до судей и публики, до молодых людей, обвиняющих актера, свое видение ситуации, выходящее за рамки конкретного процесса. «Я понимаю, что мир изменился, что общество изменилось, что наши ориентиры стали другими, что есть вещи, которые раньше терпели, а теперь нет. И социальные институты существуют, чтобы преобразовывать общество. Многие не пришли сюда защищать Жерара, потому что боятся потерять свою работу. Но я уверена: страх не должен становиться способом управлять гражданами. Страх не должен быть инструментом морали».

76-летняя актриса, родившаяся в тот же год, что и Жерар Депардье, закончила свою речь просто: «Если бы я не пришла защищать своего друга, я не простила бы это себе. Я верю только в протянутую руку, в прощение, в дружбу и любовь».

Председатель суда вежливо поблагодарил актрису за «прекрасное описание», но тут же напомнил: «Мы здесь не для того, чтобы читать морали, а для того, чтобы применить закон. Жерару Депардье предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах».

Фанни Ардан снималась вместе с Депардье в фильме «Зеленые ставни» Жана Беккера и присутствовала на площадке, где Депардье дал волю рукам и словам. Судья спросил у свидетельницы, видела ли она на съемках фильма жесты, слова или действия, которые могли бы быть восприняты как форма сексуальных домогательств.

«Я, Фанни Ардан, никогда не видела ничего, что показалось бы мне шокирующим»,— ответила актриса. Она напомнила, что великий актер — всего лишь человек, всего лишь мужчина, а не сказочный людоед. «Жерар — это человек, которому можно велеть заткнуться. Я сама женщина. Я тоже сталкивалась с такими случаями. Я отбивалась, раздавала пощечины, ругалась... Но на этих съемках лично я не видела таких случаев. Грубые слова — да, слышала. Но разве это теперь тоже запрещено?»

Возвращаясь на скамью свидетелей, Фанни Ардан добавила: «Я всегда любила быть с Жераром, потому что люблю жизнь — с ее насилием, радостью, грустью, отчаянием и вдруг — неожиданной добротой и мягкостью. Я выросла вместе с ним в кино».

Когда Фанни Ардан покинула трибуну, Депардье встал. Актриса обняла его за голову и крепко поцеловала в обе щеки. Журналисты отметили, что ее последний жест был настолько выразительным, что никакой режиссер не смог бы так поставить ключевую сцену процесса.

Алексей Тарханов, Париж