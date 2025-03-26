Шадаев рассказал о поправках к закону о свободном доступе провайдеров в дома

Минцифры России готовит поправки к закону о недискриминационном доступе провайдеров в жилые дома, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. В частности, для управляющих компаний многоквартирных домов могут ввести ответственность, если те не будут следовать закону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Максут Шадаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сейчас вопрос настройки (закона.— “Ъ”). Сейчас мы собираемся (внести.— “Ъ”) поправки, где у нас нормы закона в полной мере не работали, будем, возможно, даже вводить ответственность подрядчикам»,— сказал господин Шадаев в беседе с журналистами (цитата по «РИА Новости»).

Он уточнил, что подрядчики не всегда создают корректные условия для выполнения закона. Чтобы урегулировать ситуацию, ведомство изучит проблемы, с которыми сталкиваются операторы.

Закон о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные дома вступил в силу год назад. Тем временем взаимодействие между провайдерами и управляющими компаниями удалось наладить только в 15–30% случаев. С сентября 2024 года Минцифры зафиксировало 334 жалобы телеком-компаний на управляющие организации. Предполагается, что вопрос нужно будет разрешить Федеральной антимонопольной службе.

Подробности — в материале «Ъ» «Дискриминация по связному признаку».