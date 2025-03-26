«Ак Барс» начал play-off КХЛ с победы над «Автомобилистом»

Казанский «Ак Барс» одержал гостевую победу над екатеринбургским «Автомобилистом» со счетом 4:1 в первом матче play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и повел в серии — 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Ак Барс» Фото: ХК «Ак Барс»

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Алексей Пустозеров (16-я минута), Александр Барабанов (21-я), Никита Лямкин (35-я) и Артем Галимов (59-я). У «Автомобилиста» отличился Александр Шаров (57-я).

Следующий матч между «Автомобилистом» и «Ак Барсом» пройдет 28 марта в Екатеринбурге.

Таисия Орлова