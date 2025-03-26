Ростовский часовой завод по итогам 2024 года вышел из убытка в чистую прибыль

Чистая прибыль АО «Ростовский часовой завод» (РЧЗ) по итогам 2024 года составила 2 млн руб. При этом, выручка предприятия за минувший год показала 15,9 млн руб. В 2023 году выручка АО «РЧЗ» составляла всего 5,2 млн руб., а убыток предприятия достигал 833 тыс. руб., следует из годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rostov-gorod.ru Фото: rostov-gorod.ru

Кредиторская задолженность АО «РЧЗ» на конец 2024 года составляла 2,4 млн руб., увеличившись за год на 1 млн руб. Уставный капитал АО «РЧЗ» — 66,8 тыс. руб. Бенефициарами предприятия являются Анатолий Плющев (29,9%) и Игорь Соколовский (25%).

«Организация будет продолжать свою деятельность в будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. АО “РЧЗ” осознает важность своевременного выявления угроз, исходящих из внешней среды, и регулярно осуществляет сбор и анализ информации, характеризующей внешние и внутренние факторы, способные негативно воздействовать на достижение поставленных целей, постоянно расширяя области исследования»,— говорится в отчете Ростовского часового завода.

Ростовский часовой завод (РЧЗ) основан в 1955 году в Ростове-на-Дону. Основной продукцией предприятия были будильники под маркой «Витязь». Часть продукции импортировалась за рубеж под марками Rostov, Prince, Serkisof garanti. В 1994 году завод реорганизован в ОАО «Ростовский часовой завод», после чего полностью прекращает производство будильников и переходит исключительно к выпуску систем управления беспилотными летательными аппаратами, изделий точной механики и комплектов волоконно-оптической связи для наземной аппаратуры, говорится на сайте «Заводы.рф». Здание часового завода в Ростове-на-Дону по проспекту Соколова, 13/87 признано памятником архитектуры.

Как писал в 2019 году “Ъ-Юг”, бывшие цеха Ростовского часового завода тогда вернулись решением областного арбитражного суда в собственность компании «Риэлти-Дон».

Дмитрий Михеенко