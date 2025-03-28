Знать, доверять и жертвовать

19 марта в московском Центре развития благотворительности и социальной активности «Благосфера» специалисты НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) представили полученные в 2024 году результаты всероссийского репрезентативного опроса населения о денежных пожертвованиях. Директор Центра исследования гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ социолог Ирина Мерсиянова рассказала, как на передачу средств незнакомым людям влияют информированность и доверие к НКО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Волкова

Фото: Из личного архива Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

81% россиян знают или что-то слышали о действующих в их населенном пункте НКО, к которым относятся в том числе профсоюзы и садовые товарищества. О работе же местных благотворительных фондов и инициативных групп добровольцев по сбору средств информированы 44%. Те, кто осведомлен об НКО, жертвуют деньги нуждающимся почти в два раза чаще, чем те, кто не знает о них. Среди информированных граждан 55% за последний год делали денежные пожертвования, причем 13% — неоднократно. Среди тех, кто не знает о НКО, лишь 31% помогали деньгами незнакомым нуждающимся людям и лишь 5% делали это много раз.

Основная часть денежных пожертвований в России осуществляется через неформальные каналы — только 4% опрошенных заявили, что переводили деньги через благотворительные фонды. Большинство предпочитает помогать, напрямую передавая средства нуждающимся (в том числе и как милостыню) или их семьям. При этом интересно, что информированность об НКО сказывается на готовности делать неорганизованные пожертвования: среди тех, кто знает об НКО, так жертвовали 40%. Среди неосведомленных 24% передавали деньги лично благополучателям или их близким.

Что касается организованных форм передачи средств — через НКО и инициативные группы, госструктуры, сборы на работе или в учебном заведении,— результаты таковы: среди неинформированных об НКО россиян лишь 4% участвовали в подобных сборах, среди осведомленных — 18%, среди тех, кто знает конкретно о благотворительных НКО,— 24%.

Доверие к НКО влияет на денежные пожертвования аналогично. 56% россиян назвали НКО, которым они доверяют, 18% из них упомянули благотворительные фонды и инициативные группы. Чуть меньше чем две трети (61%) тех, кто назвал хотя бы одну НКО, которой доверяет, и почти три четверти (73%) тех, кто доверяет благотворительным НКО, делали денежные пожертвования. Из них 13 и 17% соответственно — много раз за 2024 год. Среди тех, кто не доверяет никаким НКО, только около трети (35%) совершали денежные пожертвования, в том числе часто это делали лишь 5%.

Доверие связано и с неформальными пожертвованиями: около половины (46%) тех, кто доверяет НКО, передавали деньги напрямую нуждающимся, 22% пользовались организованными каналами. Среди недоверяющих эти доли составляют 26 и 7% соответственно. Кроме того, среди тех, кто доверяет благотворительным НКО, каждый десятый утверждает, что передавал деньги через местные благотворительные фонды.

— Доверие и информированность об НКО, как мы видим, положительно связаны как с организованными, так и с неорганизованными пожертвованиями,— комментирует Ирина Мерсиянова,— и здесь можно выделить несколько механизмов. С одной стороны, человек, который хочет кому-то помогать, готовый отдавать деньги нуждающимся, с большей вероятностью будет обращать внимание на информацию об НКО. В свою очередь, чем больше люди знают о деятельности НКО, тем выше вероятность формирования доверия, а доверие, соответственно, ведет к увеличению объема пожертвований. С другой стороны, знание о том, что существуют такие организации, о неочевидных проблемах, которые они решают, доверие к благотворительности могут подтолкнуть человека к помощи другим, даже если это произойдет не через прямое взаимодействие с НКО,— кто-то положит деньги в ящик для пожертвований либо поддержит знакомых или инициативную группу, собирающую средства нуждающимся.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда