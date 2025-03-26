Американцы готовят прыжок в Европу

Сильнейшая баскетбольная лига мира — Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) — на этой неделе рассмотрит план по созданию нового чемпионата. Первенство планируется запустить в Европе, и участвовать в нем будут восемь-десять команд. Причем половину мест предполагается предложить топовым клубам Европы, остальное продать инвесторам. Ориентировочная цена каждой франшизы $500 млн. В НБА полагают, что за счет экспансии на рынки Европы и Ближнего Востока лига сможет нарастить доходы на $3 млрд в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баскетболист «Реал Мадрид» Фабьен Козер (в центре) в матче против «Анадолу Эфес»

Фото: Marko Djurica / Reuters Баскетболист «Реал Мадрид» Фабьен Козер (в центре) в матче против «Анадолу Эфес»

Фото: Marko Djurica / Reuters

На этой неделе совет управляющих НБА должен рассмотреть проект создания в Европе нового баскетбольного турнира, условной европейской НБА. Об этом сообщает издание Sportico. В пресс-службе лиги подтвердили, что заседание действительно состоится, добавив, что создание нового турнира планируется в сотрудничестве с Международной федерацией баскетбола (FIBA). Дополнительных подробностей в НБА не сообщили.

Как утверждают источники Sportico, в европейскую лигу на первом этапе планируется пригласить от восьми до десяти команд.

При этом проект предусматривает, что приглашения присоединиться могут получить некоторые наиболее популярные клубы Старого Света, такие как «Реал», «Барселона», «Олимпиакос».

Но в любом случае уже существующим европейским клубам достанется не более четырех мест в новой структуре. Если вообще достанется, поскольку они связаны контрактами с уже имеющимися турнирами, такими как Евролига. Плюс не факт, что они финансово потянут выступления в новом турнире.

Оставшиеся места НБА хотела бы продать инвесторам. При этом лига не хотела бы превращать европейские клубы в фарм-структуры франшиз НБА, а потому будет искать, скажем так, сторонних инвесторов. На данный момент идут переговоры с крупными фондами и богатыми физлицами. Приоритетными городами для создания команд являются Париж и Лондон, несмотря на то что ни французская, ни британская столицы к баскетбольным центрам не относятся. Кроме того, как в январе сообщало издание The Athletic, НБА хотела бы видеть команды в Манчестере, Берлине и Мюнхене.

Стоимость входного билета лига намерена установить в $500 млн за каждую франшизу, что по американским меркам совсем немного. На прошлой неделе было объявлено о продаже самого титулованного клуба НБА «Бостон Селтикс» за рекордные для мирового спорта $6,1 млрд, и примерно на такую же цену франшиз лига ориентируется в проектах по созданию команд в Лас-Вегасе и Сиэтле. Но в европейском баскетболе все-таки иные реалии. Скажем, согласно подсчетам портала Basketnews, в текущем сезоне самый крупный бюджет среди участников главного европейского баскетбольного турнира Евролиги у «Реала». Он составляет €45 млн ($48,5 млн), из которых на зарплаты игроков и тренерского штаба приходится меньше половины. Для сравнения: потолок зарплат в НБА в этом сезоне превышает $140 млн на команду, но не все участники в него укладываются и платят «налог на роскошь».

Тем не менее в НБА полагают, что при правильной организации дела, используя умение лиги продвигать свой продукт, можно будет создать успешную лигу. На данный момент коммерческий потенциал баскетбола в Европе считается практически нереализованным, учитывая, что этот вид спорта получает едва ли 1,5% от доходов, генерируемых спортивной индустрией Старого Света. В сумме потенциал рынков Европы и Ближнего Востока, где НБА также планирует развивать свой бренд, в лиге оценивают примерно в $3 млрд в год.

Отметим, что попытки выйти на европейский рынок НБА так или иначе предпринимает уже много лет.

С начала прошлого десятилетия лига начала проводить отдельные матчи своего регулярного чемпионата в Европе. К примеру, Франция в прошлом сезоне приняла пять таких игр.

Но в целом попытки НБА обосноваться на новом рынке были весьма нерешительными. Да к тому же они наталкивались на нежелание европейских структур идти на сотрудничество. Как отмечал в конце прошлого года в интервью «Спорт-Экспрессу» президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин (армейцы хоть и являются одним из клубов—основателей Евролиги, с весны 2022 года от участия в ней отстранены), он не видит варианта, «как американцы могут создать полноценное соревнование в Европе». «В формате краткосрочного турнира, розыгрыша какого-то кубка — возможно,— отмечал он.— Но чтобы создать аналог Евролиги... Пока не просматривается. Слишком много в Европе нерешенных проблем по взаимоотношениям Евролиги и FIBA, сложностей с пересечением календарей клубов и сборных, местных и международных лиг, разным налоговым системам и прочее».

Александр Петров