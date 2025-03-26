Задержан основатель агрохолдинга «Русагро» с активами в Черноземье

Сотрудники ФСБ и МВД задержали главу группы компаний «Русагро» с активами в регионах Черноземья и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича. Также вопросы у силовиков возникли к гендиректору ГК Тимуру Липатову. Перед этим в офисах агрохолдинга провели обыски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Мошкович

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Вадим Мошкович

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Близкий к руководству компании источник подтвердил «Ъ», что в ряде офисов ГК были проведены следственные мероприятия, после чего ее руководителей доставили в следственный департамент МВД для проведения допросов.

МВД инкриминирует господину Мошковичу мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Как отмечают собеседники «Ъ», точное число фигурантов пока неизвестно, но в уголовном деле точно говорится о предполагаемых криминальных действиях в составе организованной группы, которые привели к нанесению многомиллионного ущерба.

ГК «Русагро» — один из крупнейших вертикальных агрохолдингов России. Группа производит сахар, занимается свиноводством, растениеводством, развивает масложировой бизнес. Основные активы расположены в Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской, Свердловской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Нижегородской, Волгоградской, Тульской областях, Республике Башкортостан и Приморском крае. Депозитарные расписки компании торгуются на Астанинской (AIX) и Московской (MOEX) биржах. Земельный банк — 707 тыс. га.

Как «Русагро» получило контроль над 100% ГК «Агро-Белогорье» — в публикации «Ъ-Черноземье» «Поглощение строптивых».