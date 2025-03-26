Помощник самарского губернатора по урбанистике стала зампредом правительства

Анастасия Сорокина назначена на пост заместителя председателя правительства Самарской области. С июля 2024 года и до последнего времени она была помощником губернатора Вячеслава Федорищева по урбанистике. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Анастасия Сорокина является архитектором-реставратором. До этого она курировала проект благоустройства Тульской набережной и реконструкцию парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде.

Чиновница стала пятым зампредом правительства Самарской области после Виктора Злобича (он также является министром цифрового развития), Ильи Щукина, Михаила Белоусова и Регины Воробьевой, которая на официальном сайте указана с приставкой «врио».

Георгий Портнов