Выручка Novabev Group по МСФО выросла до рекордных 135,5 млрд рублей

Выручка российской алкогольной компании Novabev Group по МСФО достигла исторического максимума в 135,5 млрд руб. по итогам 2024 года. Это на 16% больше прошлогоднего показателя. Валовая прибыль компании выросла на 12% — до 48,4 млрд руб. При этом уровень EBITDA практически не изменился по сравнению с 2023 годом, а чистая прибыль упала на 43%, составив 4,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Рост выручки был обусловлен, во-первых, масштабированием “ВинЛаб” — количество магазинов сети увеличилось на 23%, до 2041, общий объем продаж вырос на 27,5%, трафик — на 11,2%, средний чек — на 14,6%, сопоставимые продажи увеличились на 11%, а интернет-продажи по системе click & collect выросли на 39%, а во-вторых, фокусом на премиальных брендах в портфеле Novabev Group»,— говорится в отчете группы.

Параллельное падение чистой прибыли компания объясняет жесткой кредитно-денежной политикой Банка России и высокой стоимостью заимствований, из-за чего процентные платежи группы поднялись на 77% за отчетный период. Кроме того, свободный денежный поток Novabev Group достиг 18 млрд руб. (+141%).

Novabev Group — один из лидеров по производству крепкого алкоголя в России, а также главный импортер в категории «Вино и крепкие спиртные напитки» в стране. В число принадлежащих группе марок входят водки Beluga, Orthodox, «Белая сова» и «Архангельская», ром Devil’s Island, а также вина Tete de Cheval и Golubitskoe Estate. Из крепких напитков Novabev Group импортирует Torres Brandy, из вин — Cono Sur.