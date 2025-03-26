Мишустин: в России обновят до 85% парка общественного транспорта

Правительство намерено обновить 32 тыс. единиц общественного транспорта, преимущественно автобусы, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы. По его словам, в рамках программы модернизации в 2020–2024 годах уже поставлено 16,3 тыс. единиц транспорта, из них до половины — в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин (в центре) во время выступления на заседании Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Мишустин (в центре) во время выступления на заседании Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Последующее обновление парка общественного транспорта предусмотрено нацпроектом «Инфраструктура для жизни», рассчитанным до 2030 года. «Планируется обновить 85% парка общественного транспорта, чтобы срок эксплуатации его был не старше нормативного — это в населенных пунктах, где живет более 50 тыс. человек»,— рассказал премьер (цитата по ТАСС).

Господин Мишустин добавил, что власти также поддерживают развитие городского электротранспорта. «Но мы посмотрим на возможности бюджета и, конечно же, с вами посоветуемся»,— заверил он депутатов.

Как сообщал «Ъ», за шесть лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» совместными усилиями федеральных властей и регионов удалось заметно улучшить состояние дорожной сети. Это положительно сказалось как на комфорте и скорости передвижения, так и в целом на состоянии экономики страны. С 2025 года стартовал нацпроект «Инфраструктура для жизни», направленный на дальнейшее совершенствование дорожно-транспортной системы.

Подробности — в материале «Ъ» «Ни ямы, ни канавы».