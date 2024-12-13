Ни ямы, ни канавы

За шесть лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» совместными усилиями федеральных властей и регионов удалось заметно улучшить состояние дорожной сети. Это положительно сказалось как на комфорте и скорости передвижения, так и в целом на состоянии экономики страны. С 2025 года стартует новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», направленный на дальнейшее совершенствование дорожно-транспортной системы России, а также на формирование жилищной, социальной и коммунальной инфраструктуры нового качества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок трассы Р-255 «Сибирь», обход города Усолье-Сибирское

Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Участок трассы Р-255 «Сибирь», обход города Усолье-Сибирское

Фото: ФКУ Упрдор «Прибайкалье»

Ты помнишь, как все начиналось

В 2016 году президент Владимир Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил, что улично-дорожная сеть во многих городах серьезно запущена. «Эту проблему нужно решать — и гораздо бОльшими темпами, чем это было до сих пор»,— отмечал глава государства. По инициативе Минтранса была внедрена новая модель управления ремонтом дорог в регионах через приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» и проектный офис. Впервые выделялись целевые федеральные деньги, направлявшиеся именно на ремонтные работы. В 2017–2018 годах удалось довести до 62,6% долю отремонтированных дорог в 36 крупных городских агломерациях. Опыт оказался настолько успешным, что на период 2019–2024 годов было принято решение разработать уже национальный проект «Безопасные качественные дороги». Перед властями всех уровней стояла задача отремонтировать не только сеть агломераций, но и региональные дороги, а также наладить работу общественного транспорта в городах и сделать многое другое.

Регионы дождались поддержки

С 2019 года широкий фронт работ в направлении развития региональной местной дорожной сети был развернут на улицах и дорогах 84 регионов: отремонтировано, реконструировано и построено более 100 тыс. км дорог.

Участки для ремонта выбирались исходя из разнообразных критериев и степени важности. Ремонтировались дороги к социально значимым объектам (школам, детским садам, больницам и поликлиникам, стадионам), приводились в порядок туристические маршруты. Из свежих примеров — отремонтированные участки дорог в Забайкалье к Цугольскому дацану (одной из старейших достопримечательностей региона), подъезд к святому источнику Серафима Саровского в Нижегородской области. «Россияне и иностранные туристы все чаще выбирают автопутешествия, наша задача — сделать все, чтобы инфраструктура отвечала требованиям безопасности, была комфортной, а значимые места — доступными»,— заявлял ранее вице-премьер Марат Хуснуллин.

Последние два года акцент был смещен на ремонт дорог опорной сети. Так называется перечень из 140 тыс. км дорог (включая 74,3 тыс. км «регионалок»), играющих наибольшую роль для единства экономического пространства. Входящие в опорную сеть трассы соединяют столицы регионов с административными центрами муниципальных районов, ведут к пунктам пропуска, крупным предприятиям. Сегодня более 70% региональных автотрасс опорной сети уже отремонтировано.

Многие объекты строились с нуля или реконструировались. В Мордовии, к примеру, построили обход Рузаевки, благодаря которому из города был выведен грузовой транспорт, что сократило логистические издержки. В республике Северная Осетия—Алания закончили обход села Мичурино, в Волгограде открыли движение по новому путепроводу на трассе Новый Рогачик—Волгоград.

Еще одно направление работы нацпроекта — развитие федеральной магистральной сети. Именно федеральные дороги (все они входят в опорную сеть), пояснял ранее Марат Хуснуллин, играют важнейшую роль для обеспечения связности территории, увеличения грузопотоков, развития транспортно-логистических коридоров. Из значимых объектов можно отметить недавно открытый обход Усолья-Сибирского на трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. На дороге Р-217 «Кавказ» достраивается последний этап обхода Гудермеса, до конца года его введут в эксплуатации.

Пассажирский комфорт и безопасность

Ремонтом и строительством нацпроект не ограничивался: еще одна составляющая его часть — развитие общественного транспорта, стартовавшее в 2020 году. За пять лет в регионы поступило более 12,6 тыс. автобусов, троллейбусов, электробусов, трамваев отечественного производства. До конца года транспортные парки пополнят еще около 800 машин. В 2024 году, в частности, новые автобусы получили Челябинск и Чебоксары, троллейбусы — Ижевск, трамваи — Нижний Новгород. Подвижной состав закупается при федеральной поддержке. Субъекты направляли в Минтранс заявку с планом модернизации общественного транспорта. Прошедшие конкурс регионы в том числе заключали контракт с Государственной транспортной лизинговой компанией, получая 60-процентную скидку на покупку техники.

«Общественный транспорт — это не только обеспечение комфортного передвижения пассажиров,— отмечает глава Минтранса Роман Старовойт.— Это поддержка отечественного машиностроения, развитие муниципальных транспортных предприятий и маршрутной сети, новые рабочие места. Все это вкупе дает положительный социально-экономический эффект».

Отдельное внимание уделялось и безопасности дорожного движения. Госавтоинспекция разработала и реализовала широкий набор мер для снижения аварийности на дорогах. Для инспекторов закупали приборы для контроля состояния покрытия, дорожных знаков, медицинские укладки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Был обновлен парк патрульных автомобилей ДПС. Проводились социальные кампании по пропаганде безопасного поведения на дорогах. Дорожники, в свою очередь, обустраивали элементы безопасности: барьерные ограждения, дорожные знаки, разметку, светофоры, линии освещения и т. д. Комплексная работа позволила уменьшить смертность в ДТП на дорогах с 19 тыс. (в базовом 2017 году) до 13,1 тыс. за 11 месяцев 2024 года, причем в условиях возросшей интенсивности транспортного движения. В том числе грузоперевозки сместились с запада на восток — дорожная инфраструктура оказалась к этому не готова. Мощный импульс получил и внутренний автотуризм, тоже увеличивший интенсивность движения транспорта.

Еще одно направление работ включает в себя в том числе развитие интеллектуальных транспортных систем (ИТС), играющих важную роль для безопасности движения. Под ИТС традиционно понимается комплекс решений: светофоры, контроллеры, камеры, системы мониторинга движения, метеостанции. С 2020 года подобные системы внедрялись в городах с численностью жителей свыше 300 тыс. человек. Регионы уже видят эффект от проведенных работ. В Пермской городской агломерации на перекрестках с адаптивным управлением время задержки авто у светофоров сократилось до 60%, в Белгородской агломерации благодаря ИТС интенсивность движения выросла на 11%, а время в пути сократилось на 46%.

«Ментальный сдвиг»

«Благодаря поддержке и постоянному вниманию президента, системной штабной работе региональных команд губернаторов у нас получилось за шесть лет построить и реконструировать более 150 тыс. км дорог (включая все программы, не только нацпроект.— “Ъ”),— заявил Марат Хуснуллин, выступая на пленарной сессии "Транспортной недели".— Несмотря на рост автомобилизации и повышение мобильности населения, количество ДТП сократилось на 22%, погибших — на 20%. Это тысячи сохраненных жизней».

Научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин отмечает внедренный институт проектного управления дорожными работами и общественный контроль за ними. «Раньше каждый регион планировал деятельность исходя из собственного видения ситуации,— поясняет генеральный директор Ассоциации РАДОР Игорь Старыгин.— Со стартом нацпроекта программы дорожной деятельности согласовывались на федеральном уровне, рассматривались планы каждого региона с точки зрения вклада в общую копилку развития дорог».

«Ключевые эффекты нацпроекта связаны именно с приведением дорог в нормативное состояние,— считает эксперт РАНХиГС Дмитрий Землянский.— От этого зависит и безопасность дорожного движения, и скорость доставки пассажиров и грузов, и инвестиционный климат в регионах». Наибольшие изменения заметны в тех регионах, отмечает он, где на старте дорожного нацпроекта был невысокий уровень бюджетной обеспеченности.

Игорь Старыгин вспоминает, что в Марий Эл в 2019 году 1,4% дорог находились в нормативном состоянии, сейчас — более 50%. До 2017 года, по его словам, не существовало единого комплексного подхода по выделению финансирования на региональные дороги. С нацпроектом он появился: ресурсы выделялись строго на достижение показателей инициативы. Михаил Блинкин отмечает также механизм «поощрения за успех», когда субъекты получали опережающее финансирование на свои объекты раньше запланированных сроков.

«В коллективном бессознательном существовало устойчивое выражение про то, что в России две беды — дураки и дороги,— добавляет Михаил Блинкин.— Сейчас отношение явно меняется, происходит ментальный сдвиг. Понятно, что до полного благополучия еще далеко, но люди ощущают, что дороги стали гораздо приличней».

Зампред общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков напоминает, что до 2010-х годов федеральных денег на общественный транспорт практически не выделялось: «Поддержка по линии нацпроекта оказала заметную помощь». «Часть маршрутов значительно изменилась,— добавляет глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.— Новый подвижной состав и ряд пассажиров мотивировал пользоваться общественным транспортом».

Передаем дела

Преемником нацпроекта «Безопасные качественные дороги» станет новый — «Инфраструктура для жизни», стартующий в 2025 году. Ключевые направления сохранены — ремонт дорог, повышение безопасности движения, обновление парка общественного транспорта. Смертность в ДТП к 2030 году должна сократиться в 1,5 раза по сравнению с 2023-м. Только на обновление дорожной сети в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено более 3,5 трлн руб., заявлял ранее премьер Михаил Мишустин.

Новый нацпроект курируют Минстрой и Минтранс. «Автодорожно-транспортная» часть состоит из шести федеральных проектов, посвященных различным направлениям. Лучшие практики завершающегося нацпроекта будут сохранены, например внедрение ИТС и развитие общественного транспорта в городах.

При этом между нацпроектами есть и отличия. Особое внимание теперь уделяется так называемым опорным населенным пунктам: это более 2 тыс. городов и агломераций, административных центров районов с численностью жителей от 250 тыс. человек. Их приведут в порядок комплексно, включая инфраструктуру ЖКХ и ремонт улично-дорожной сети, что послужит драйвером для роста всей остальной территории. Кроме того, за шесть лет планируется построить не менее 50 обходов на всей автодорожной сети, соответствующее поручение ранее давал президент Владимир Путин. Подобные объекты строились и раньше, но достаточно бессистемно. Обходы, с одной стороны, ускорят движение транспорта на международных транспортных коридорах, с другой стороны — повысят уровень экологии и сократят шум в городах.

«Если мы сохраним финансирование дорожной отрасли на уровне последних лет, то точно продвинемся вперед,— резюмирует Михаил Блинкин.— Тем более что механизм, куда направлять деньги, налажен». При этом нужно поработать над эффективностью инвестиций, отмечает эксперт. Бывали случаи, вспоминает Михаил Блинкин, когда регионы в погоне за показателями вкладывали деньги не в капитальный ремонт, а в более дешевый обычный ремонт (то есть замену верхнего слоя покрытия), чтобы привести в порядок участок большей протяженности. Игорь Старыгин отмечает, что при реализации нового нацпроекта больше участков потребует капремонта: на дороги опорной сети будет ложиться основной пассажиро- и грузопоток, они должны выдерживать нагрузку до 11,5 тонны на ось. В бюджете на новые цели выделяются большие средства, однако, отмечает Игорь Старыгин, сейчас с учетом инфляции, удорожания материалов, рабочей силы до конца не ясно, на какой конкретно объем работ хватит выделяемых средств.

«Сейчас непростая экономическая ситуация, но мы не первый кризис пережили,— говорил Марат Хуснуллин, выступая на "Транспортной неделе".— Будем искать более эффективные пути управления, и думаю, что нам удастся поставленные задачи выполнить».

Иван Буранов