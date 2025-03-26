Жителю Перми доставили банку кильки вместо Apple iPhone 16

Ленинский райсуд Перми удовлетворил иск местного жителя о возврате денежных средств и взыскании морального вреда. Как сообщает Пермский краевой суд, в ноябре прошлого года мужчина на сайте интернет-магазина «Мегамаркет» оформил заказ на покупку Apple iPhone 16 Pro Max 1024 Gb Black Titanium стоимостью 189,99 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В назначенный срок курьер передал покупателю товар. Он был передан в упаковке, без возможности внешнего осмотра, проверки работоспособности, составления акта приема-передачи.

Распаковав товар, покупатель обнаружил, что вместо смартфона в упаковке находится банка консервов кильки с логотипом «За Родину». Он обратился в интернет-магазин с требованием о возврате денежных средств, но получил отказ, поскольку продавцом товара является ИП Черкасский. Последний пообещал вернуть денежные средства, однако этого не сделал, и тогда мужчина обратился в суд. В итоге с ИП в пользу истца было взыскано 189,99 тыс. руб. уплаченных за товар денежных средств, а также 25 тыс. руб. компенсации морального вреда. Кроме того, ответчик должен заплатить штраф в размере более 107 тыс. руб.