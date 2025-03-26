Агентство Moody`s предупредило о рисках в кредитно-финансовом секторе США

Поздно вечером 25 марта рейтинговое агентство Moody`s заявило, что кредитно-финансовый потенциал США «находится на пути к продолжительному снижению» по мере того, как в стране растет бюджетный дефицит, а долговые обязательства США становятся менее привлекательными среди инвесторов. Агентство также отметило, что ситуация в кредитно-финансовом секторе США продолжает ухудшаться и после того, как Moody`s в ноябре 2023 года снизило свой прогноз по кредитному рейтингу США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Seth Wenig / AP Фото: Seth Wenig / AP

Аналитики полагают, что ужесточение тарифной политики Дональдом Трампом заметно ухудшит ситуацию в кредитно-финансовой сфере США, поскольку отдалит от страны давних торговых партнеров и оттолкнет инвесторов от американского финансового рынка. «Даже при наиболее благоприятном развитии ситуации в ближайшее время ситуация с доступностью заемных средств остается для США существенно хуже, чем в других странах, чей суверенный кредитный рейтинг находится на одинаковом с США уровне AAA»,— полагает агентство.

Евгений Хвостик