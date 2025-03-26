Ижевское предприятие по обжарке «Тэйсти кофе» нарастило выручку на 48,5% за год

Чистая прибыль ООО «Тэйсти кофе» составила 407,3 млн руб. в 2024 году, что на 36,2% или 108,3 млн больше, чем в 2023-м, следует из отчета о финансовых результатах ижевской организации на «СПАРК-Интерфакс». Выручка предприятия по обжарке кофейных зерен при этом увеличилась на 48,5% за год, до 4,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Тэйсти кофе» было зарегистрировано в Ижевске в 2010 году. Директор и бенефициар общества — Михаил Шаров. Компания занимается преимущественно обжаркой и продажей кофейных зерен по РФ. «Тэйсти кофе» имеет сеть из четырех кофеен в Ижевске. Как указано на сайте предприятия, в 2023-м организация переехала на новое производство площадью 5 тыс. кв. м на территории 2 га.